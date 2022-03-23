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肯德基3大秘密優惠整理！3元爽嗑青花驕聯名脆雞、扭蛋機連20天爽領優惠券再送500點

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／肯德基提供
圖／肯德基提供

除了大家已知的預訂快取買桶餐「加1元多一塊咔啦脆雞」、買XL套餐享「1元加購香酥脆薯」，編輯今天要跟大家分享肯德基3大好康。包含最新上線的「扭蛋機活動」天天都能領免費美食優惠，最高還享六福村門票、Switch OLED等好康；而若只想嘗鮮青花驕好評的聯名脆雞，只要加購3元即可換購，一系列限定促銷別錯過。

肯德基 PK APP罪惡扭蛋機（截至4/11）

圖／PK雙饗卡APP活動頁面截圖
圖／PK雙饗卡APP活動頁面截圖

肯德基PK雙饗卡App最新抽獎活動低調登場，即日起只要於App參與活動，動動手指即可參與抽獎，中獎率100%。優惠券主要為肯德基美食相關優惠，像是肯德基薯玉你點心組原價101元、特價79元，大獎另有六福村門票、Switch OLED等，截至4/11天天都能抽。不僅如此，只要實際兌換限時優惠券消費，還會自動加碼，再送指定幸運兒500點數，憑點數也可折抵消費。

3元吃青花椒香麻脆雞

圖／肯德基官網
圖／肯德基官網

肯德基聯名青花驕「青花椒香麻脆雞」去年登場掀起朝聖潮，此次好評回歸，現在點購任何含咔啦脆雞品項的套餐、桶餐等，都能以3元加購更換一塊「青花椒香麻脆雞」，絕對是喜愛椒麻風味的炸雞控的福音。而品牌近日特別主打「狂饗桶」，317元優惠價可吃到5塊咔啦脆雞、2顆原味蛋撻、1份雙色轉轉QQ球及2杯小杯立頓檸檬風味紅茶，同樣加3元即可更換成聯名炸雞，饕客可列入必吃清單預備囉！

圖／肯德基提供
圖／肯德基提供

青花驕聯名新品限定活動（截至4/18）

圖／肯德基官網
圖／肯德基官網

除了「青花椒香麻脆雞」，2022肯德基也攜手青花驕推出最新力作「青花椒香麻咔啦雞腿堡」，而截至4/18只要購買新品限定套餐如XL 套餐、雙人餐、歡聚餐等，持發票明細或憑臉書或IG社群的餐點分享截圖證明，到全台青花驕門店內用，即可免費獲贈一份「青花驕特色綜合丸」加菜。截止3/28也可使用優惠券代碼「50337」，以120元嘗鮮青花椒香麻咔啦雞腿堡及中杯可樂一杯。

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肯德基 炸雞 火鍋 麻辣鍋

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