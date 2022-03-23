快訊

戴寧戒護奔喪畫面曝...銬手腳爬進靈堂 抱母痛哭喊保重

國民黨宣布提名謝龍介選台南 期待寫民主輪替的歷史

可不可「買1送1」開喝熟成歐蕾、胭脂紅茶！Comebuy「鮮萃大麥紅茶」免費加料連10天

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／可不可官方臉書、Comebuy提供
圖／可不可官方臉書、Comebuy提供

手搖控冷天也能溫暖地喝爆！可不可熟成紅茶最新快閃推出買一送一優惠，即日起至3/31只要透過Uber Eats訂購3款人氣特調，即可在家用一杯價喝兩杯；而COMEBUY則主打獲獎的「鮮萃大麥紅茶」，4/1至4/10為止點購新品系列再享不加價升級，免費加料椰果、愛玉、蘆薈、粉條或寒天晶球，讓大家一杯就滿足，現在起一路接力喝到4月。

可不可熟成紅茶：買一送一（截至3/31）

圖／可不可熟成紅茶Uber Eats頁面
圖／可不可熟成紅茶Uber Eats頁面

「可不可熟成紅茶」日前祭出「春Eats盎然-5°C」活動，宣佈即日起凡在Uber Eats平台訂購3大飲品，即享限時好康買一送一。參與活動的品項有招牌濃郁級奶茶「熟成歐蕾」、水蜜桃風味的「胭脂紅茶」與「胭脂多多加水玉」，數量有限、售完為止。

COMEBUY：免費加料（4/1至4/10）

圖／Comebuy提供
圖／Comebuy提供

而繼早前推出冬片比賽茶，「COMEBUY」此次以榮獲號稱食品界米其林的2022世界頂級美味大獎ITQI「風味絕佳獎章1星殊榮」的「鮮萃大麥紅茶」為新系列，開賣「鮮萃大麥紅茶」、「鮮萃大麥奶茶」。兩款以阿薩姆紅茶與大麥煎焙炒香製成，聞得到淡淡大麥香氣，不加糖也能感受甘甜麥香，「鮮萃大麥奶茶」則喝起來更加甜蜜滑順。

配合新品上市，4/1起至4/10只要現場購買鮮萃大麥系列，示LINE好友主選單優惠圖，每筆消費即可享一杯「免費加料」，椰果、愛玉、蘆薈、粉條、寒天晶球任選一款，Q彈口感超加分。鮮萃大麥紅茶大杯35元、鮮萃大麥奶茶大杯50元。

圖／Comebuy提供
圖／Comebuy提供

圖／Comebuy提供
圖／Comebuy提供

此外，COMEBUY去年起登場的蘋果冰茶、百香搖果樂冰棒，本次進駐賣場通路的自動販售機，隨時都能輕鬆入手，全台「大潤發」也獨家販售盒裝組，囤貨一家人分享更療癒。不僅如此，預告夏天將推出「海神奶茶雪糕」、「大麥奶茶雪糕」，幫大家度過酷暑。

圖／Comebuy提供
圖／Comebuy提供

延伸閱讀：

「壽司郎」天母高島屋店3／25開幕！「大切生鮭魚」一貫20元限時優惠必吃

21風味館化身「小飯館」開賣手撕雞炊粉！加碼連21天「香草烤半雞」免費吃

出示3或1　31冰淇淋免費吃！3大「身分證&壽星優惠」義美送2千禮金

買一送一 手搖 奶茶

相關新聞

速食地瓜戰！頂呱呱宣誓主權「地瓜薯條買1送1」　網：開山薯祖

速食界「地瓜薯條之戰」正式開打！麥當勞於即日起以地瓜為原料，首度推出「金黃地瓜條」，引發許多粉絲的打卡熱潮。本土連鎖速食...

漢堡王「草莓牛肉堡」限時8天開賣！挑戰酸甜新滋味，超級重磅4層牛肉堡回歸

隨著一年一度的愚人節即將到來，漢堡王今年以「娛人節」為發想，將「草莓」與漢堡相互結合，限時推出「草莓重磅牛肉堡」，要讓酸...

肯德基3大秘密優惠整理！3元爽嗑青花驕聯名脆雞、扭蛋機連20天爽領優惠券再送500點

除了大家已知的預訂快取買桶餐「加1元多一塊咔啦脆雞」、買XL套餐享「1元加購香酥脆薯」，編輯今天要跟大家分享肯德基3大好康。包含最新上線的「扭蛋機活動」天天都能領免費美食優惠，最高還享六福村門票、Sw

可不可「買1送1」開喝熟成歐蕾、胭脂紅茶！Comebuy「鮮萃大麥紅茶」免費加料連10天

手搖控冷天也能溫暖地喝爆！可不可熟成紅茶最新快閃推出買一送一優惠...

「壽司郎」天母高島屋店3／25開幕！「大切生鮭魚」一貫20元限時優惠必吃⁣

來自日本的人氣迴轉壽司品牌「壽司郎」近期新消息不中斷，除了彰化首間門市即將於3/28登場，天母人將搶先於3/25等到專屬門市，開幕當天也將獨家祭出「大切生鮭魚」2+1貫60元⁣，等於免費增量，一貫只要

4件式個人餐159元！漢堡王法式、墨西哥式烤牛堡新登場

隨著物價高漲，消費者也更為精打細算。「漢堡王」自即日起推出全新「King Deals超省自由配個人餐組合」，指定漢堡搭配...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。