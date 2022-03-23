可不可「買1送1」開喝熟成歐蕾、胭脂紅茶！Comebuy「鮮萃大麥紅茶」免費加料連10天

手搖控冷天也能溫暖地喝爆！可不可熟成紅茶最新快閃推出買一送一優惠，即日起至3/31只要透過Uber Eats訂購3款人氣特調，即可在家用一杯價喝兩杯；而COMEBUY則主打獲獎的「鮮萃大麥紅茶」，4/1至4/10為止點購新品系列再享不加價升級，免費加料椰果、愛玉、蘆薈、粉條或寒天晶球，讓大家一杯就滿足，現在起一路接力喝到4月。

可不可熟成紅茶：買一送一（截至3/31）

圖／可不可熟成紅茶Uber Eats頁面

「可不可熟成紅茶」日前祭出「春Eats盎然-5°C」活動，宣佈即日起凡在Uber Eats平台訂購3大飲品，即享限時好康買一送一。參與活動的品項有招牌濃郁級奶茶「熟成歐蕾」、水蜜桃風味的「胭脂紅茶」與「胭脂多多加水玉」，數量有限、售完為止。

COMEBUY：免費加料（4/1至4/10）

圖／Comebuy提供

而繼早前推出冬片比賽茶，「COMEBUY」此次以榮獲號稱食品界米其林的2022世界頂級美味大獎ITQI「風味絕佳獎章1星殊榮」的「鮮萃大麥紅茶」為新系列，開賣「鮮萃大麥紅茶」、「鮮萃大麥奶茶」。兩款以阿薩姆紅茶與大麥煎焙炒香製成，聞得到淡淡大麥香氣，不加糖也能感受甘甜麥香，「鮮萃大麥奶茶」則喝起來更加甜蜜滑順。

配合新品上市，4/1起至4/10只要現場購買鮮萃大麥系列，示LINE好友主選單優惠圖，每筆消費即可享一杯「免費加料」，椰果、愛玉、蘆薈、粉條、寒天晶球任選一款，Q彈口感超加分。鮮萃大麥紅茶大杯35元、鮮萃大麥奶茶大杯50元。

圖／Comebuy提供

圖／Comebuy提供

此外，COMEBUY去年起登場的蘋果冰茶、百香搖果樂冰棒，本次進駐賣場通路的自動販售機，隨時都能輕鬆入手，全台「大潤發」也獨家販售盒裝組，囤貨一家人分享更療癒。不僅如此，預告夏天將推出「海神奶茶雪糕」、「大麥奶茶雪糕」，幫大家度過酷暑。

圖／Comebuy提供

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