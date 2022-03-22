「壽司郎」天母高島屋店3／25開幕！「大切生鮭魚」一貫20元限時優惠必吃
來自日本的人氣迴轉壽司品牌「壽司郎」近期新消息不中斷，除了彰化首間門市即將於3/28登場，天母人將搶先於3/25等到專屬門市，開幕當天也將獨家祭出「大切生鮭魚」2+1貫60元，等於免費增量，一貫只要20元，在地鮭魚控別錯過。
首度進駐士林區的「壽司郎」落腳大葉高島屋2樓，在數個月籌備下確定於3/25開幕，為回饋粉絲更特別祭出一日限定好康，當天造訪門市用餐，點購「大切生鮭魚」即享2+1貫60元，讓饕客直呼超划算、必吃爆。提醒大家大切生鮭魚為期間限定商品，數量有限、售完為止。
而另一家彰化金馬店則推出滿額獨家活動，3/28當天到店內用及外帶單筆消費滿額300元，即贈一個開幕紀念限定款透明資料夾，贈品可累贈，送完為止。
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