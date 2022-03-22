21風味館化身「小飯館」開賣手撕雞炊粉！加碼連21天「香草烤半雞」免費吃
以香草烤雞最為知名的「21風味館」最新推出跨領域的中式新菜色，除了熱銷長達15年的「香草烤雞腿飯餐盒」，3/23起將首度開賣炒炊粉、涼拌胡麻青花菜、雞汁高麗菜的等台味新品，截至4/12更加碼買2人烤半雞分享餐就送「香草烤半雞」超值好康，現賺210元，一系列好康別錯過。
21世紀旗下21Plus、21風味館近期挑戰中西合併，化身21小飯館推出「烤雞腿輕蔬炒炊粉」、「手撕雞炒炊粉」、「雞汁高麗菜」及「涼拌胡麻青花菜」等，強調在速食店也能吃白飯、營養餐點。其中新品炒炊粉以古早味肉燥拌炒炊粉，配上手撕雞或招牌香草烤雞腿，變身特色開胃新料理。新品上市後截至4/5可用89折嘗鮮附雞蓉玉米濃湯的「香草烤雞腿時蔬飯套餐」、附中杯蜂蜜綠茶「烤雞腿輕蔬炒炊粉餐」，最低165元吃得滿足。
至於粉絲最愛的香草烤雞則有獨家優惠，3/23至4/12只要購買2人烤半雞分享餐，即可免費獲贈香草烤半雞，讓大家爽嗑整隻香草烤雞、炸雞、雞寶盒點心及飲料，每口都豐盛。而截至3/31若使用foodomo美食外送平台訂購21風味館，輸入「開運八五」優惠序號則享結賬金額85折，免出門也可省一波。
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