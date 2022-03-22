必勝客「香菜豬血糕五更腸旺比薩」炎亞綸搶先開箱！大腸、豬血暗黑升級網崩潰

台味披薩再進化！必勝客去年曾推出的「香菜皮蛋豬血糕比薩」引爆熱議，日前今（22）凌晨發表新品，宣佈這款品項回歸，而實際公佈後暗黑指數再翻倍，本就充滿爭議的香菜與豬血糕披薩，改為搭配大腸和豬血，而自稱「香菜教主」的炎亞綸也搶先開箱這款新品，話題度瘋狂延燒。

圖／炎亞綸官方臉書

必勝客即日起全新開賣「香菜豬血糕五更腸旺比薩」，而作為香菜控的炎亞綸去年自掏腰包嘗鮮，今年則進階成專屬代言人，優先品嚐獵奇組合新品，形容披薩吃得到Q彈大腸、滑嫩豬血加上入味的滷香豬血糕，並評價「組合真的很荒唐，但真的很美味」。

圖／炎亞綸官方臉書

除了浮誇表情的照片，灑滿小農契作香菜的披薩實體照，也讓網友留言表示衝擊味蕾，「我竟然看這組合起雞皮疙瘩」、「這是什麼荒謬的披薩」、「香菜好可怕」，而著名的反香菜派視網膜也留言：「你是不是該去算命了，看起來有劫數。」

也有支持派表示：「台灣味十足的組合」、「其實⋯ 還蠻想試試看味道的」、「感覺的出來~非常好吃！」、「怎麼有這麼讚的搭配！吃吃吃」。

新品單點大比薩優惠價399元，原價780元可搭配外帶買大送大、外送買大送小優惠，薄脆餅皮限定，去年錯過的人今年可要把握期間限定台味組合啦！

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