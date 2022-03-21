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麥當勞神級雞腿堡、必勝客「香菜皮蛋豬血糕比薩」預告回歸！2大超夯經典引熱議

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／麥當勞官方粉絲團、必勝客提供
圖／麥當勞官方粉絲團、必勝客提供

速食控鐵粉主場來襲！麥當勞今（21日）於官方臉書釋出復刻經典漢堡即將回歸的抽獎預告，網友們狂刷整排「板烤雞腿堡」興奮期待心儀漢堡的回歸；而必勝客日前也宣佈話題品項「香菜皮蛋豬血糕比薩」即將於3/22正式登場，兩大超人氣口味準備攻佔各大社群版面及本週話題。

圖／麥當勞官方粉絲團
圖／麥當勞官方粉絲團

麥當勞最新官方貼文表示，曾被網友票選為「最渴望再吃到的漢堡」的品項即將於3/23重新上市，這款神級漢堡以整塊鮮嫩去骨鷄腿排搭配道地秘製燒烤醬，加滿當季鮮採萵苣，豐富口感備受喜愛。雖然尚未公佈正確答案，但所有人都有心證為「板烤雞腿堡」，讓粉絲直呼暌違四年終於等到，未來每餐都要開吃。

而即日起至3/22 09:59止，只要留言回答正確答案，即有機會抽中「大麥克+麥克鷄塊6塊+中杯可樂」套餐即享券，好康限量10名，至於大眾最好奇的商品售價等新資訊，udn聯合新聞網將會於明日為大家更新。

圖／必勝客官方粉絲團
圖／必勝客官方粉絲團

除了麥當勞漢堡，必勝客曾掀起高度熱議的「香菜皮蛋豬血糕比薩」也確定於3/22 凌晨03:00優先發表。這款去年6月開賣的最狂台式混搭比薩吸引大批人嘗鮮，連藝人炎亞綸亦有及時跟上開箱，作為香菜控給予好評，之前沒吃過的人別再錯過啦！

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