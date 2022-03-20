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只賣12小時！晶華五星級Buffet「買一送一」　飯店1泊2食吃到飽2500有找

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／晶華酒店提供
圖／晶華酒店提供

台北晶華酒店最新推出限時12小時的好康，選在明（21日）打造321「GO」物節，早上09:00起可至「晶華美食到你家」美食外帶外送平台購買專屬優惠，買一送一包含五星美食、「栢麗廳」及「泰市場」晚晚餐與套房專案，更有一泊二食方案現賺5412元，活動最快截至晚間21:00別錯過。

美食優惠：3/21 09:00至21:00

柏麗廳。圖／晶華酒店提供
柏麗廳。圖／晶華酒店提供

晶華酒店321 GO物節祭出一系列活動，首要主打熱銷餐盒「五星獨饗餐」買一送一，紅燒牛腩飯、黑胡椒牛柳飯、三杯雞燴飯，每款原價300元起，搭配優惠下殺5折超划算；原價3280元的主廚精選「牛腩鍋三合一家宴」則特價1999元，每份附六款精緻前菜、清燉番茄牛腩鍋及荷葉糯米雞。

柏麗廳自助餐廳。圖／晶華酒店提供
柏麗廳自助餐廳。圖／晶華酒店提供

Buffet愛好者自然不能錯過台北最著名的「栢麗廳」好康，4/6起至4/28每週一至週四晚間8點後入座，即享買一送一，等於兩人用餐直接現省1580元，現流海鮮、日式料理、各國美食與哈根達斯冰淇淋等統統吃到飽。泰市場海鮮自助料理餐廳亦同步推出買一送一，搭配促銷平均每人525元就能獨享海鮮餐檯、泰式料理、奶茶及糕點等。以上活動為3/21 09:00至21:00限定，快閃12小時售完為止。

住宿優惠：3/21 09:00至3/23 09:00

除了美食，晶華飯店配合321 GO物節也推出快閃時間相對更長的3款住房好康，像是「城市超值假期」入住12坪精緻客房享栢麗廳自助早餐買一送一，一人只要1499元；平日限定「晶華一泊二食」則有入住精緻客房，享雙人份栢麗廳自助早餐和晚餐，餐飲價值達5412元，而專案價只要4999元。

精緻套房。圖／晶華酒店官網
精緻套房。圖／晶華酒店官網

活動另有套房買一晚送一晚，只要6999元即可入住19坪精緻套房三天兩夜，或選擇單日入住兩間，再贈一日雙人柏麗廳早餐Buffet，等於一人下殺1749元，入住期限一律截至5/31，而開賣期間則最晚截至3/23 09:00。

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