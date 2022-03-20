台南五星飯店Buffet「最低399元吃到飽」　加碼2大優惠「69折」無限爽嗑海鮮

IHG洲際酒店集團旗下品牌「台南大員皇冠假日酒店」館內自助餐廳近期推出新優惠，除了平日399起吃到飽，特別加碼限時優惠，只要一人穿運動裝或生肖屬虎，同桌4人同享下殺「69折」好康，截至4/30還免費升級海鮮季無限供應，等於最低710元，就能爽嗑更豐盛的五星級Buffet超划算。

圖／台南大員皇冠假日酒店官網

台南大員皇冠假日酒店「元素」餐廳主打超過100道的中西式菜色，其中週一至週五11:30至14:30推出「399元輕食自助餐吃到飽」，開放獨享沙拉、中西式熱食、蔬食、甜點、季節水果、咖啡、茶飲等。

而即日起至4/30更推出「台灣好漁新鮮直送」海鮮季，讓饕客吃得到各式尚青海鮮，化身新馬叻沙風味蟹、法式奶香焗生蠔、熱那亞青醬燴貽貝、生菜燻鮭魚捲搭25年酒醋等，另有戰斧豬排、58°C溫泡8小時的沙朗牛排等必吃，加碼飲料區新登場的「啤酒、紅白酒無限暢飲」，讓大家盡享頂級的美食、美酒饗宴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／台南大員皇冠假日酒店官網 圖／台南大員皇冠假日酒店官網

海鮮季為平日晚餐、假日午及晚餐限定，而平日原價899元的晚餐價位，還能搭配限時活動省一波。只要每週一身穿運動風服裝，或是生肖屬虎者每週三到店用餐，一人符合條件、同桌至多4人可同享69折優惠，平均一人現省190元。

提醒民眾優惠另加原餐價10%服務費，成人價限定，每日限量20組。而運動主題日不適用於4/4清明連假、生肖好康則限民國27年、39年、51年、63年、75年、87年和99年的饕客。

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