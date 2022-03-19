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王品「石二鍋」3大隱藏版優惠！下殺5折、憑發票免費吃肉　平價火鍋省錢升級法

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／編輯葉穎樂攝
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王品旗下品牌「石二鍋」為火鍋界高CP值霸主之一，每逢用餐時間候位組數都超乎想象，而繼集團集結13間品牌聯手推出3月優惠，今天要為大家盤點石二鍋隱藏版3大好康，一篇跟上不論外帶、外送、內用都能省錢，加菜吃得更滿足。

圖／編輯葉穎樂攝
圖／編輯葉穎樂攝

一、滿500元 上選豬肉免費送（截至4/30）

石二鍋最新於官方LINE帳號釋出秘密優惠。即日起至04/30，只要憑家樂福、大潤發、大魯閣（新時代、湳雅）、愛買的賣場發票，或是持優惠畫面，即可在量販店內石二鍋門市，享單筆消費滿500元、贈一份單點價值55元的上選豬肉，內用或生食外帶都適用，限單筆使用一次。

圖／石二鍋官方LINE截圖
圖／石二鍋官方LINE截圖

二、滿額238元　贈送水晶餃兌換券（截至12/31）

即日起至12/31若加入石二鍋官方line帳號，回答簡易問題另享一張「水晶餃兌換券」，內用、生食外帶單筆消費滿238元即可現場兌換，還能搭配王品點數一併折抵，一個人造訪用餐賺更大。

三、滿299現折150（截至12/31）、滿399贈火鍋獨家組（截至3/29）

圖／王品集團提供
圖／王品集團提供

而王品也攜手Uber Eats推出獨家優惠，只要透過外送平台下單王品任一品牌，Uber Eats新用戶於結帳前輸入「王品新戶」代碼，即可享有4次點餐單筆「滿299元現折150元」，相當於下殺半價的優惠。此外，「石二鍋」若滿499元，每鍋還會贈熱銷火鍋獨家組，幫肉量增加40g並附一顆香辣魚豆腐，價值55元。

同場加映：嚮辣全桌免單好康

圖／王品提供
圖／王品提供

此外，王品旗下麻辣鍋吃到飽「嚮辣」繼年初於台北開設一號店，今（19日）也正是進駐台中，截至3/31推出限時開幕優惠，加入官方LINE好友即享4人8折好康，邀請3位好友再抽「海陸頂級嚮套餐全桌免費券」，讓大家揪團大啖免費大餐超過癮。

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