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身分證拿出來！ 義美88週年慶贈「同天生日」壽星5款禮盒+2千元禮金

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／取自義美臉書粉絲團、本報資料照
圖／取自義美臉書粉絲團、本報資料照

3月壽星有福囉！義美食品正在找尋1934年3月30日出生的壽星，只要符合資格即可前往門市，免費獲得5款禮盒以及12個壽桃，再爽拿2000元生日禮金。

歡慶88週年，義美食品推出「壽星長者活動」，只要民眾的出生年月日為1934年3月30日即符合參加資格，即日起至3/24開放報名，「同年同月同日」壽星可免費獲得5款禮盒以及12個壽桃，只要於3/30、3/31親臨門市領取禮物，再加碼送慶生禮金2000元。若為「同年出生」的壽星（不含1934/3/30），也可領取1款禮盒以及2袋甜心草莓。

義美找「同天生日」送好禮。圖／取自義美臉書粉絲團
義美找「同天生日」送好禮。圖／取自義美臉書粉絲團

另外，義美食品再擴大加碼3/30出生的壽星共同參與，活動期間內壽星只要憑身分證件至全台義美門市登記後，當場即可享限時指定商品單件55折優惠，會員可再獨享優惠折扣再95折。

義美找「同天生日」送好禮。圖／取自義美臉書粉絲團
義美找「同天生日」送好禮。圖／取自義美臉書粉絲團

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