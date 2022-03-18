聽新聞
test
0:00 / 0:00
身分證拿出來！ 義美88週年慶贈「同天生日」壽星5款禮盒+2千元禮金
3月壽星有福囉！義美食品正在找尋1934年3月30日出生的壽星，只要符合資格即可前往門市，免費獲得5款禮盒以及12個壽桃，再爽拿2000元生日禮金。
歡慶88週年，義美食品推出「壽星長者活動」，只要民眾的出生年月日為1934年3月30日即符合參加資格，即日起至3/24開放報名，「同年同月同日」壽星可免費獲得5款禮盒以及12個壽桃，只要於3/30、3/31親臨門市領取禮物，再加碼送慶生禮金2000元。若為「同年出生」的壽星（不含1934/3/30），也可領取1款禮盒以及2袋甜心草莓。
另外，義美食品再擴大加碼3/30出生的壽星共同參與，活動期間內壽星只要憑身分證件至全台義美門市登記後，當場即可享限時指定商品單件55折優惠，會員可再獨享優惠折扣再95折。
延伸閱讀：
．北市再開2家！「Komeda客美多咖啡」市府店試營運、華山店30日見客
．12歲以下1元暢玩！ 兒童節連假遊「義大遊樂園」超值回饋、3月底前高雄市孩童只要10元
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言