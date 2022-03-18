喝得到「純喫茶」手搖飲了！綠奶檸檬、奶蓋凍柚綠等6款限定2家手搖飲必喝
天氣越來越炎熱，也開始人人手拿一杯手搖飲也不稀奇了！而坐穩超商必備的「純喫茶」這回變成手搖飲了！與知名手搖飲品牌「白巷子」與「TEA’S 原味」聯名推出6款創意必敗的飲料，從綠奶、凍柚綠與耶果綠等統統都有，限時開賣只到至五月底。一起來瞧瞧吧！
純喫茶 X 白巷子
純喫茶與白巷子合作推出3款創意飲品，首先為超罪惡的「鮮焙再說芝士烏龍青」，完全喝的到鹹甜口感的滿滿芝士奶蓋，搭配純喫茶烏龍青茶作為基底，真的很好喝；「鮮凍再說奶蓋凍柚綠」則以純喫茶鮮柚綠茶作為茶底，加入滿葡萄柚鮮果粒和綠茶凍，最後淋上海鹽鮮奶蓋，酸甜鹹口感一次滿足；其他還有採用台灣金桔原汁的「鮮紅再說金桔梅子紅」也是必喝。
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純喫茶 X TEA’S 原味
純喫茶與 TEA’S 原味則推出綠茶系列，包含「鮮Q再說無糖綠」，選擇純喫茶無糖綠茶為茶底，再加上了椰果、小珍珠與波霸等三種經典配料，很適合想要較低熱量的手搖飲控，值得一提的是，還限定3月28日至4月3日，連續七天特價33元（原價39元）；另外兩款還有「鮮檸再說綠奶檸檬」特價即日起至3月20日只要42元（原價49元）與「珍波椰奶茶」特價自3月21日至3月27日只要42元（原價50元），接力特價優惠務必不要錯過喔！
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