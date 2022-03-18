喝得到「純喫茶」手搖飲了！綠奶檸檬、奶蓋凍柚綠等6款限定2家手搖飲必喝

天氣越來越炎熱，也開始人人手拿一杯手搖飲也不稀奇了！而坐穩超商必備的「純喫茶」這回變成手搖飲了！與知名手搖飲品牌「白巷子」與「TEA’S 原味」聯名推出6款創意必敗的飲料，從綠奶、凍柚綠與耶果綠等統統都有，限時開賣只到至五月底。一起來瞧瞧吧！

2022-03-18 15:28