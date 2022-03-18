老字號飄香一甲子 滿載大甲人「肉脯湯」回憶

【旅奇傳媒/編輯部報導】對於台灣4～5年級大甲人來說，小時候拿著媽媽給的2、3塊錢，提著鋁製 小提桶，去「萬全馨」提「肉脯湯」回來做為拌飯的提味，是那種興奮期待的心情，是早年共同的回憶，也是至今都還念念不忘的美好滋味。

▲（左起）萬全馨第四代許慈芸、臺中市產業故事館發展協會理事長吳佩娜。 圖：萬全馨食品行／提供

▲時任副總統吳敦義（左）表揚萬全馨為優良老店。 圖：萬全馨食品行／提供

三代堅持傳統製程、優質原料 第四代承襲優良DNA大膽突破創新包裝、行銷 榮獲設計獎殊榮重新擦亮金字招牌

大甲人買「肉脯湯」的所在地，就在媽祖廟前的萬全馨。「肉脯湯」是當年製作肉脯全盛時期才有的產物，因為滷汁上面那一層油要撈起來，撈油難免會撈到湯汁與肉屑，因為香噴噴，而且一天只有一桶而已，沒想到倒成了大甲人的記憶之一。

創立於1952年的萬全馨肉品，當年創始人許清魁先生對產品原料、衛生和品質嚴格控管，堅持用新鮮活體豬肉，這份堅持延續至今，始終不變。第二代許萬安先生正式將萬全馨註冊發揚光大，使台灣各地慕名而來，成為台中及大甲人氣美食之一，全盛時期的批發商更高達200多家。第三代老闆許全綠沿襲祖父傳承下來的古法，加上從小耳濡目染，更是練就一身挑選優質豬肉的好功夫！

▲萬全馨獲得2018兩岸10大伴手禮。 圖：萬全馨食品行／提供

雖然隨著原物料的上漲，以及大環境的改變，讓傳統產業受到衝擊，讓生意一度下滑，但在第四代許正諺，以及姊姊許慈芸回家幫忙之下，改變了經營、行銷策略，與百貨公司舉辦快閃活動，以及電商平台線上銷售，大膽突破創新，連年獲得2015年優良百年老店獎、2018臺灣OTOP產品設計獎、2019年中華設計獎「旅遊文創商品」設計大賽產品獎，等多項殊榮，讓走過一甲子老字號的「萬全馨」脫胎換骨，重新擦亮金字招牌。

▲萬全馨豬寶盒還可以當作存錢筒使用。 圖：萬全馨食品行／提供

翻修店面打造文創故事館 推出「豬寶盒」彩繪大受好評

萬全馨第四代許慈芸表示，許多來大甲拜媽祖的遊覽車停靠在此，聞香走進工廠參觀，所以增加了門市部，也在1973、1974年時研發了「肉角、肉絲」滿足顧客的需求。當時高速公路尚未開闢，北部下來的遊覽車，第一站就是在新竹吃米粉、貢丸湯，第二站就在大甲萬全馨買肉角、肉絲和肉脯。為了讓更多人認識萬全馨，2021年萬全馨重新翻修店面，結合文創故事館，讓旅客來到大甲不只是買商品去鎮瀾宮拜拜，希望讓在地文化故事，能夠持續傳承下去。

目前文創故事館，有教導豬的相關知識，包含專人導覽、包裝製過程，以及推出拼圖DIY活動，例如2018年推出的「豬寶盒」彩繪。

許慈芸指出，取名豬寶盒的用意，將最美好的回憶、最重要的東西存放在這個盒子裡保存起來。禮盒使用環保紙漿模，以「再利用」概念設計，使用完後可以有更多變化，沒有上色的外表，讓小朋友恣意塗鴉、做燈籠、彩繪拼貼，存錢撲滿設計相當實用，大朋友也可以根據自己的喜好上色，變成最有特色的伴手禮。

值得關注的是，許慈芸也是大甲觀光商店街區管理委員會主委，目前也跟台中市政府觀光旅遊局合作寫專案，希望未來能組成大甲旅遊踩線團，結合在地產業店家，組裝大甲產業 文化1日遊，除了神聖媽祖信仰之外，消費者或國外旅客來到，可以感受在地人文氣息，以及在地食材芋頭、蔥等地方創生產業。

▲茅臺酒香腸。 圖：萬全馨食品行／提供

堅持部分手工製成 讓肉質嫩度完勝機器

萬全馨對產品的原料、衛生和品質嚴格控管，從過去到現在，堅持使用新鮮活體豬肉製作優良肉品。製造肉脯時，一隻豬只取後腿肉兩塊約30斤的肉而已，因為後腿肉纖維長而且少油質。早上6點多肉販就要送肉來，7點就要切選去除碎油和筋，豬肉如果10點多送來就不能用，因為纖維已經開始斷裂，而且肉脯不能添加防腐劑，所以要配合四季給予不同程度的乾燥度。

許慈芸指出，萬全馨配合養豬大戶，支持在地畜牧產業，使用台灣溫體豬肉，注重食安問題，因此過去有萊克多巴胺豬肉，對萬全馨沒有影響，反而讓更多老顧客更為死忠。

此外，萬全馨最受老饕推薦的原因就是部分手工製作，有別於全程機器剝肉絲，手工製成肉質的嫩度就大有差異，加上運用祖傳中藥材、越南進口肉桂，自己磨粉，無法用化學原料取 代模仿，雖然成本較高，父親還是堅持傳統，也是為什麼萬全馨能傳承四代屹立不搖的最大原因。

復興快失傳臘肉與膽肝 鏈結老一輩人舌尖回憶

堅持理念下，萬全馨生產的香腸有自然的肉品香，肉脯、肉乾、肉片、肉角等不僅香，而且甜、鹹 度適中，不但是傳統白粥飲食中不可缺的小菜，是喝茶、小酌左食的上選品，也是小孩的健康零嘴，更因此成為大甲人年節禮尚往來的最佳伴手禮之一。許慈芸強調，連快要失傳的臘肉與膽肝，也是因堅持不添加防腐劑的緣故，一直要到東北季風颳起了，大甲開始有霜風時，才能製作，完全不靠機器，用人工輾壓、浸泡中藥材酒，已經是老一輩人的回憶。

▲（左起）萬全馨第四代姊姊許慈芸、弟弟許正諺，讓萬全馨老字號脫胎換骨。 圖：萬全馨食品行／提供

打造萬全馨袖珍博物館 讓世世代代都享有優質豬肉製品

全馨祖父許清魁傳達千萬不能「一顆老鼠屎壞了一鍋粥」的信念，一直貫徹了四代人的思想，許慈芸也在這樣的圭臬下，期望未來能打造袖珍模型，有別於只有影片，更有實體博物館的感受，讓旅客能夠了解萬全馨堅持好的原料、安全的製程，以及一甲子的技術傳承，讓世世代代的人都能吃到優質健康的豬肉製品。

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