千葉火鍋「螃蟹吃到飽」連47天不加價免費升級！另有65折優惠　獨家限定新竹人先衝

海鮮控出列！連鎖吃到飽品牌「千葉火鍋」獨家推出限時加料好康，即日起至4/30為止，只要至竹北店用餐，除了即有的澎湃食材、哈根達斯無限供應，還可不加價開吃新鮮的螃蟹大餐，雙人用餐第二人還有65折，讓大家平日晚餐及週末全天，天天都能大啖最高CP值的火鍋美食。

圖／千葉餐飲提供

千葉火鍋主打親民價吃到飽，每家門市提供各式新鮮熟食、甜點飲料以及哈根達斯，輕鬆就能吃回本。而竹北店即日起攜手海鮮業者，每日嚴選當季漁貨，截至4/30只要平日晚餐及每週六日造訪門市，即享「螃蟹吃到飽」，長達47天免費升級麵包蟹、三點蟹、牛蹄蟹等生猛海味，一律可在餐檯上自由夾取，絕對是海鮮愛好者的福音。此外，若提前一天訂位，也加碼第二人65折好康，兩人開吃更划算，惟平日午餐不適用、無法與其他優惠如壽星促銷等活動併用。

圖／千葉餐飲提供

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千葉火鍋 竹北都會館地址：新竹縣竹北市自強北路20號(喜來登飯店斜對面)

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