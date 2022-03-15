達美樂快閃「9吋披薩只要99元」！15種口味任選，還有千層棒加1.25升可樂只要69元快衝
達美樂披薩是很多人心目中的首選速食披薩店，實惠的價格常吸引不少顧客購買，這回推出「快閃限時優惠」，外帶9吋披薩15種口味任選只要超狂99元，還有副食組合也只要69元，呼朋引伴吃起來吧！
限時的9吋披薩99元共推出15種超豐富口味，包含雙醬薯球夏威夷、加州BBQ雞肉、經典四喜、超級墨西哥、皇家白醬彩蔬、蜜桃燻雞與起司餅等口味，優惠只到即日起至3月20日喔，更多優惠口味請到官網查詢。
另外達美樂還加碼推出「香酥千層棒搭配 1.25L 大可樂」副食組合，原價89元現在只要69元，小編私心購買撇步，只要買一個9吋披薩再搭配優惠副食，最便宜總價也只要168
最後，拿坡里「炸雞生日慶」也推出即日起至3月23日，6塊炸雞只要特價229元。根本超划算，不要猶豫快趁現在買起來吧！
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