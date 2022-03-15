快車肉乾「特厚蜜汁豬肉乾」免費送！牛肉乾系列2件再88折

知名肉乾品牌大方送！現在只要全館門市滿千元，即可免費送「特厚蜜汁豬肉乾」一包，更狂的是滿額再打9折喔，另外牛肉乾全系列現在也兩件88折，快把握機會揪團囤貨起來！

圖／快車肉乾官網

快車肉乾原先最早創立於民國71年台北南門市場的攤商中，透過30多年來的美味堅持與服務品質，已成為頂尖企業，更層獲得網路人氣百大賣家。主要販售「豬肉乾」「牛肉干」等肉類製品為主，在全台各地門市都設有專櫃，而暢銷的招牌商品「杏仁薄脆肉紙」，號稱平均每片要花1.5小時才能製作完成，幾乎薄可透光，爽脆香酥的口感，讓人一吃就愛上。

圖／快車肉乾官網

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這回推出「免費送」優惠活動，只要全館門市或線上購物滿1000元，即可免費送特厚蜜汁豬肉乾95g一包，而滿2000元則送特厚黑胡椒95g一包，滿3000元再送特厚麻辣鍋95g一包，三種口味一次擁有，若是達5888元可再打9折。另外目前牛肉乾全系列即日起至4月1日上午9點59分前，滿2件就可以享有88折優惠喔，更多好康請上臉書或官網查詢。

圖／快車肉乾官網

官網：https://www.kuaiche.com.tw/

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