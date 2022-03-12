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爭鮮宣佈鮭魚品項復活！30元小確幸回歸 網嗨翻：眾望所「鮭」
全台鮭魚荒落幕？日前才公告停賣鮭魚生魚片的平價連鎖迴轉壽司品牌「爭鮮」，昨（11）晚透過官方臉書宣佈，鮭魚商品於今（12日）起正式回「鮭」，強調積極爭取全球各產地的最佳貨源，讓鮭魚產品恢復供應不間斷，並預告旗下全品牌也將推出更多鮭魚品項。
「爭鮮」近期表示俄烏戰爭影響航班，導致鮭魚供應不及，開第一槍停賣鮭魚生魚片、其餘採限量供應，引起網友熱議，後續也釣出各大連鎖壽司品牌如壽司郎、藏壽司逆襲推出鮭魚活動吸客。
不過爭鮮最新表示，雖然烏俄戰爭確實影響鮭魚貨量，但不放棄從全球各產地爭取最佳貨源，因此即日起到全台175間門市用餐，都可重新品嚐新鮮鮭魚。消息一出，不少鐵粉紛紛秀出鮭魚照片表示：「終於回歸，爭的好吃」、「吃起來！」，亦有網友樂見各品牌鮭魚之戰：「是不是被壽司郎刺激到了」、「怕了 它怕了」、「爭鮮不想輸」。
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