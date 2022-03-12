麥當勞「3元」爽嗑6塊雞塊！拿坡里6塊炸雞、大披薩只要229連吃兩周

雖然全台餐飲掀漲價潮，但各品牌其實也透過各種活動推出了優惠，其中速食品牌就紛紛因應週年慶祭出好康，另有攜手電商推出一日限量超殺價，最低1元入手麥當勞蛋捲冰淇淋、拿坡里6塊炸雞下殺至229元，鐵粉必衝。

蝦皮購物：麥當勞蛋捲冰淇淋1元、六塊雞塊3元

圖／APP活動頁面截圖

麥當勞多次聯手蝦皮購物推出電子優惠券，此次趁著318品牌狂購月久違推出銅板價好康。3/18當天00:00凌晨整點起分不同檔次限量開賣，最吸睛的優惠莫過於「六塊麥克雞塊」特價3元，原價64元直接現省61元超划算，而蛋捲冰淇淋亦有1元特價。

在等待優惠來臨的同時，截至3/13麥當勞x蝦皮也有一人獨享超爽餐活動，像是原價200元的麥當勞勁辣雞腿堡、四塊麥克雞塊加小杯可樂只要159元；3/14至3/17則由加一元多一件接力。以上活動都會在下單後於24小時內派發電子票券，每人每個帳號或裝置可購買限時特賣各檔次商品各一次，如遇商品末變價，代表該檔次庫存完售，系統將於下個檔次釋放庫存。

拿坡里＆拿坡里炸雞生日慶：6塊炸雞229元

圖／拿坡里官方粉絲團

而拿坡里除了早前好評延長的買十送十，3月也因應生日慶連同旗下品牌拿坡里炸雞共同推出新優惠。即日起至3/13，只要至拿坡里外帶或內用「六塊炸雞或六塊烤雞」，甚至是任一口味的「大披薩」，229元即可大快朵頤，最高省下120元；原價324元的六塊咔滋炸雞腿活動期間亦有特價259元。

至於拿坡里炸雞店則派出6塊脆皮炸雞享229生日價，原味、辣味都適用；蔥香蒜辣招牌酥炸棒腿則109元，原味胡椒或川香椒麻長薯條特價79，以上活動外送恕不適用。

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