不怕鮭魚荒！ 壽司郎貼「8字」超狂新公告較勁 6款鮭魚商品想吃就吃

日前連鎖迴轉壽司「爭鮮」公告受俄烏戰爭航運班數減少的關係，暫時下架鮭魚生魚片。近日另一壽司品牌「壽司郎」貼出1張公告表示「壽司郎，鮭魚不斷貨」立刻掀起網友們討論，表示這行銷手法真的太聰明「不愧是當時後帶起改名鮭魚之亂的始祖」，較勁意味太濃厚。

壽司郎9日下午在臉書上貼文指出「不怕鮭魚荒！想吃就吃！叮叮噹~鮭魚愛好者的福音，壽司郎鮭魚系列好豐富~想吃就來壽司郎，精選6款鮭魚商品看這邊」，貼出的公告還附上6款店內不同的鮭魚壽司產品，頓時吸引鮭魚控的目光。

壽司郎。記者陳睿中／攝影

壽司郎貼文一出，再度意外掀起網民的鮭魚之戰討論，「不愧是鮭魚之亂的王者」、「他們很嗆哦」、「被打臉的爭X笑死」、「不怕鮭魚荒 只怕鮭魚薄」、「不愧是當時後帶起改名鮭魚之亂的始祖啊」。

圖／取自台湾スシロー 台灣壽司郎粉絲團

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