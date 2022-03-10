限時4天買一送一！ 21Plus 「買烤半雞套餐再送烤半雞」迎白色情人節爽吃烤雞大餐

迎接白色情人節，想跟情人簡單共度美味分享看這裡，21Plus推出「白色情人節 半半分享美味烤雞」，限時4天只要買烤半雞套餐就再送烤半雞免費吃，價格相當實惠。

3/11~3/14期間，全台21風味館、21Plus推出購買「2人香草烤半雞分享餐」就再送香草烤半雞一只，整體優惠套餐包含香草烤半雞x2、烤雞專屬沾醬x1、奶香小可頌x6、冬瓜檸檬凍飲x2，限時優惠價只要399元。套餐原價624元，現在讓你情人節直接現省225元爽吃烤雞大餐！

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21 Plus烤半雞。圖／21Plus提供

21Plus推出「白色情人節 半半分享美味烤雞」。圖／21Plus提供

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