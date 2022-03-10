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限時4天買一送一！ 21Plus 「買烤半雞套餐再送烤半雞」迎白色情人節爽吃烤雞大餐

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
21Plus推出「白色情人節 半半分享美味烤雞」。圖／21Plus提供
21Plus推出「白色情人節 半半分享美味烤雞」。圖／21Plus提供

迎接白色情人節，想跟情人簡單共度美味分享看這裡，21Plus推出「白色情人節 半半分享美味烤雞」，限時4天只要買烤半雞套餐就再送烤半雞免費吃，價格相當實惠。

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21 Plus烤半雞。圖／21Plus提供
21 Plus烤半雞。圖／21Plus提供

21Plus推出「白色情人節 半半分享美味烤雞」。圖／21Plus提供
21Plus推出「白色情人節 半半分享美味烤雞」。圖／21Plus提供

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白色情人節 買一送一

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