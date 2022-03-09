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摩斯紅茶、咖啡5折！「摩斯漢堡生日慶」推寄杯優惠＆米漢堡免費升級　人氣肉醬薯條回歸

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／摩斯漢堡提供、圖／官方臉書
圖／摩斯漢堡提供、圖／官方臉書

去年30週年慶的摩斯漢堡再度迎來新一年生日慶，特別推出限時優惠，3/11起只要透過MOS Order App即可線上入手寄杯優惠，最低下殺5折開喝摩斯紅茶、咖啡，另有指定套餐買6送2等，一律開放分批取貨、轉贈等，超適合鐵粉揪團囤一波。

圖／摩斯漢堡官網
圖／摩斯漢堡官網

摩斯漢堡今年於APP推出「MOS安心取溫馨送」優惠，3/11起截至4/30，只要透過APP點購指定人氣品項，即享大份量的半價優惠，包含摩斯咖啡、冰紅茶「買31送31杯」、「買50送50」、「買100送100」等，線上動手指即可搶購，直接下殺5折天天喝，還可轉贈給好友。

圖／摩斯漢堡官網
圖／摩斯漢堡官網

此外，3/11起至3/25購買藜麥米珍珠堡系列商品，也可獨享免費升級「超級大麥米」，備受好評的藜麥燒肉珍珠堡、藜麥薑燒珍珠堡、藜麥海洋珍珠堡、藜麥元氣牛肉珍珠堡、藜麥杏鮑菇珍珠堡一律適用。

圖／官方臉書
圖／官方臉書

另外，早前一度缺貨的摩斯肉醬薯條也已重磅回歸，嚴選傳承日本摩斯40年的經典肉醬，搭配濃郁級義式荷蘭醬，升級黃金脆薯的口感，搭配半價飲品更療癒，粉絲必收。

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摩斯漢堡 咖啡 漢堡

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