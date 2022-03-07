拿坡里炸雞延長「買10送10」！還有肯德基「1元爽吃咔啦脆雞」

炸雞控快看過來！好評不斷的「拿坡里」，日前宣布炸雞買10送10延長優惠活動了，原訂只到3月2日，現在加碼延長到3月9日快衝去買一波吧！

圖／拿坡里官方粉絲團臉書粉專

主打平價高CP的「拿坡里」，其披薩與炸雞是人氣熱門必吃的餐點之一，會取名拿坡里因為源自義大利文Napoli，也正是披薩、義式蕃茄醬的發源地，尤其高正面評價的炸雞還被網友戲稱為「被披薩耽誤的炸雞」。

圖／拿坡里官方粉絲團臉書粉專

這回拿坡里正式宣告即日起至延長至3月9日爽吃「買10隻雞腿就送10隻雞翅」，原價729元，現在只要特價499元，雞腿搭配雞翅的美味，保證一吃就愛上。另外肯德基日前也宣布只要於網路官網預訂快取，購買桶餐「加1元」即可享有咔啦脆雞一塊，超殺優惠千萬不能錯過。

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