快訊

傳美考慮轉贈售台F-16戰機？ 空軍司令部：美方無此規劃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拿坡里炸雞延長「買10送10」！還有肯德基「1元爽吃咔啦脆雞」

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／拿坡里官方粉絲團臉書粉專 圖右下／肯德基官網
圖／拿坡里官方粉絲團臉書粉專 圖右下／肯德基官網

炸雞控快看過來！好評不斷的「拿坡里」，日前宣布炸雞買10送10延長優惠活動了，原訂只到3月2日，現在加碼延長到3月9日快衝去買一波吧！

圖／拿坡里官方粉絲團臉書粉專
圖／拿坡里官方粉絲團臉書粉專

主打平價高CP的「拿坡里」，其披薩與炸雞是人氣熱門必吃的餐點之一，會取名拿坡里因為源自義大利文Napoli，也正是披薩、義式蕃茄醬的發源地，尤其高正面評價的炸雞還被網友戲稱為「被披薩耽誤的炸雞」。

圖／拿坡里官方粉絲團臉書粉專
圖／拿坡里官方粉絲團臉書粉專

這回拿坡里正式宣告即日起至延長至3月9日爽吃「買10隻雞腿就送10隻雞翅」，原價729元，現在只要特價499元，雞腿搭配雞翅的美味，保證一吃就愛上。另外肯德基日前也宣布只要於網路官網預訂快取，購買桶餐「加1元」即可享有咔啦脆雞一塊，超殺優惠千萬不能錯過。

延伸閱讀：

台北喜來登「買5000元送5000元」超驚喜！1泊2食爽吃「辰園」粵菜與「12廚」自助吃到飽

「車牌中3數字」299元爽玩劍湖山！汽機車統統都有，還有春遊賞櫻花快衝

拿坡里 肯德基

相關新聞

【COSMO美食爆吃】3月新品搶先看！達美樂推出「1kg究極起司披薩」、卡滋爆米花獨創「雙味爆米花」限量開賣

2022年3月美食新品有哪些？達美樂推出「1kg究極起司披薩」、Lady M新推出「洋甘菊慕斯塔」、卡滋爆米花獨創一桶雙拼「雙味爆米花」...，現在就一起來看看吧。

拿坡里炸雞延長「買10送10」！還有肯德基「1元爽吃咔啦脆雞」

炸雞控快看過來！好評不斷的「拿坡里」，日前宣布炸雞買10送10延長優惠活動了，原訂只到3月2日，現在加碼延長到3月9日快衝去買一波吧！

大胃王出列！最低328元「100盎司肉」任你嗑　成功吃完再送「10次免費用餐」

大胃王不吃待何時！台北東區親民價火鍋「本事滿足鍋物」最低328元即可無限爽嗑高CP值餐點及自助吧吃到飽，3月更首度推出限時4天的大胃王比賽，只要一小時內完食100盎司的肉品，即享免費招待10次用餐，失

上新菜多！盤點各大星級飯店的春日好料　遠東Café加碼4人同行1人免費

時序進入春暖花開的季節，食慾大開、視界也更美。各大星級飯店端出新菜色，從中到西一派華美，在餐盤捎來繽紛春意。

麥當勞第2件5折＋早餐7折！5大速食「外送優惠碼」　披薩現折百元、漢堡王買1送1

除了上週為大家精選的連假必收速食優惠，今天編輯為大家整理外送平台的專屬優惠碼，5大人氣速食品牌都有，假日或平日下班只想賴在家休息時，動動手指就能點餐省錢版麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、達美樂、漢堡王，免出

米其林名廚領軍！　頂級粵菜餐廳「朧粵」備受矚目，來自老香港的粵菜新滋味

在台灣餐飲市場沉寂近十年的粵菜，從2022年開始，將重新站上舞台，在聚光燈的強光照射下，備受矚目，以及接受更嚴格的檢視。其中，台北朧粵顯然最值得期待。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。