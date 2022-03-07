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台北喜來登「買5000元送5000元」超驚喜！1泊2食爽吃「辰園」粵菜與「12廚」自助吃到飽

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北喜來登官網
圖／台北喜來登官網

五星飯店台北喜來登飯店推出「「買5000送5000」1泊2食了！只要即日起至5月底訂購此方案，還可以爽吃頂級粵菜或日本料理，不僅如此翌日還有Buffet早餐吃到飽，更多優惠內容快一起來看看吧！

高規格的五星級「台北喜來登大飯店」近年因疫情常推出優惠專案，往往搭配的住房活動與餐飲都以超殺價格吸引顧客消費。這回台北喜來登大飯店推出超強「買5000送5000」1泊2食住宿專案，即日起至5月31日訂購並入住此專案，雙人入住客房只要一晚每房5,000元(已含稅及服務費)，就可以享有5,000元的經典粵菜餐廳「辰園」或頂級日本料理「桃山」的豪華雙人餐，翌日還有知名「十二廚」Buffet自助早餐可爽吃。

圖／台北喜來登官網
圖／台北喜來登官網

若是想要選擇米其林二星的「請客樓」餐廳還有「買5000送5000」1泊1食星耀版，，一樣雙人入住每晚5,000元就可以享有價值5,000元的米其林二星餐廳「請客樓」雙人外帶美饌。不僅如此，兩個方案的退房還直接延長至隔日中午12點喔，除了設施無限用之外，還有房內付費電影免費看，快揪團親朋好友享超狂優惠吧。

圖／台北喜來登官網
圖／台北喜來登官網

另外台北喜來登的粵菜餐廳「辰園」，也推出即日起每週三至週日上午9點至11點推出「飲早茶」體驗，將傳統茶樓推車上放滿超過30道的手工製蒸籠點心，由服務人員逐桌推送，包含「早茶四天王」叉燒包、蝦餃、燒賣及蛋塔一樣不少，另有開胃小菜、蒸、炸、烤點、糖水與現點現做的廣式煲粥等，每份自180元至380元不等。更多優惠好康請上官網查詢。

圖／台北喜來登飯店提供
圖／台北喜來登飯店提供

台北喜來登大飯店「買5000送5000」住宿專案

入住日期：即日起至5月30日

專案價格：每晚每房兩人5,000元起(含稅及服務費)

主要內容：一泊二食。房客可選擇「辰園」或「桃山」精選雙人外帶餐，餐點可選擇外帶至房內享用、或於退房時外帶回家享用，並依房型提供翌日十二廚自助式早餐；一泊一食星耀版，則享米其林二星餐廳「請客樓」雙人外帶美饌

官網：www.sheratongrandtaipei.com

圖／台北喜來登官網
圖／台北喜來登官網

粵菜 早餐 米其林 Buffet 吃到飽

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