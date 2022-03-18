不早起吃不到！士林華榮市場「阿水麵線」　每天只賣3小時的超人氣麵線

士林華榮市場美食推薦

位於美崙街上的華榮市場周遭美食多多，有時候早餐不知道要吃什麼我們家也很常來這裡報到，從頭到尾吃一輪就飽了。其中這間阿水麵線可是沒有早起吃不到的美食，每天早上六點開賣，常常八點多去老闆就已經在洗鍋子準備收攤。蒜香味麵線加入肉羹、大腸、蚵仔，每一口都吃得到料，小碗就相當有飽足感，喜歡吃辣的朋友可別忘了要加他們的辣椒吃起來更涮嘴喔！

阿水麵線

地址：111台北市士林區美崙街2號

營業時間：06:00–09:00(星期一公休)

這間印象中也是從攤車一直賣到有店面，目前已經傳到第二代。小菲應該是大學的時候就有吃過，當然早起的人絕對不會是我，都是菲爸一早去逛菜市場的時候會順便買回來給我吃 (你這不孝女XDD)

後來幾次想說要去買麵線當早餐，菲爸都會前一天就提醒我記得八點以前去不然太晚會買不到。麵線分為小$40、中$60、大$80三種尺寸。以前我通常都吃中碗，他們家的中碗跟別家大碗差不多分量，但現在早餐吃不了這麼多，加上吃完嘴巴裡會滿滿蒜味，現在都改吃小碗了，哈哈哈哈。

店內有提供內用座位，桌上放有黑醋和辣椒可以依照個人口味添加，很多客人都是早上去買菜時順便來吃早餐。

老闆和老闆娘的動作很俐落迅速，基本上都不用等太久。只要告訴老闆娘要幾碗，要不要加辣、醋和香菜就好，因為蒜末和所有配料全部都是直接煮在大鍋裡的！有沒有看到那勺子裡隨便一撈都是滿滿的料～超過癮！

看google評論很多人都說他們家的麵線是清爽型的，我覺得這應該是說吃起來的口感，麵線本身勾芡不多且滑順化口，但因為麵線裡即使不另外加蒜泥就已經有很多蒜末，所以整體的蒜味其實頗重！！咱家球哥不愛吃大蒜的，每次沒吃幾口就喊辣。

至於配料的部分則是有肉羹、軟嫩的大腸和蚵仔。蚵仔不會煮到都縮水小小一顆，可能也是跟他們一天只賣不到三小時的關係，即使所有配料都放在大鍋裡滾也不會煮到爛掉。

雖然不是那種滷得很夠味的大腸，但處理得頗乾淨不會有異味，吃起來很軟嫩。整體來說品質是很對得起他的價格，連挑嘴的菲爸都愛吃，所以即使每次去都要排隊還是會心甘情願排下去，唯一的抗性就是要早起才吃的到這點啦！

阿水麵線

地址：111台北市士林區美崙街2號

營業時間：06:00–09:00(星期一公休)

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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