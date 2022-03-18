快訊

喜劇泰斗國寶級藝人顧寶明心肺衰竭逝世 享壽71歲

嘉縣新增確診為某國小校長 民雄鄉大清消下午設採檢站

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不早起吃不到！士林華榮市場「阿水麵線」　每天只賣3小時的超人氣麵線

加小菲愛碎碎念 / 文、圖／加小菲

udn走跳美食／加小菲愛碎碎念

士林華榮市場美食推薦

位於美崙街上的華榮市場周遭美食多多，有時候早餐不知道要吃什麼我們家也很常來這裡報到，從頭到尾吃一輪就飽了。其中這間阿水麵線可是沒有早起吃不到的美食，每天早上六點開賣，常常八點多去老闆就已經在洗鍋子準備收攤。蒜香味麵線加入肉羹、大腸、蚵仔，每一口都吃得到料，小碗就相當有飽足感，喜歡吃辣的朋友可別忘了要加他們的辣椒吃起來更涮嘴喔！

阿水麵線

地址：111台北市士林區美崙街2號

營業時間：06:00–09:00(星期一公休)

這間印象中也是從攤車一直賣到有店面，目前已經傳到第二代。小菲應該是大學的時候就有吃過，當然早起的人絕對不會是我，都是菲爸一早去逛菜市場的時候會順便買回來給我吃(你這不孝女XDD)

後來幾次想說要去買麵線當早餐，菲爸都會前一天就提醒我記得八點以前去不然太晚會買不到。麵線分為小$40、中$60、大$80三種尺寸。以前我通常都吃中碗，他們家的中碗跟別家大碗差不多分量，但現在早餐吃不了這麼多，加上吃完嘴巴裡會滿滿蒜味，現在都改吃小碗了，哈哈哈哈。

店內有提供內用座位，桌上放有黑醋和辣椒可以依照個人口味添加，很多客人都是早上去買菜時順便來吃早餐。

老闆和老闆娘的動作很俐落迅速，基本上都不用等太久。只要告訴老闆娘要幾碗，要不要加辣、醋和香菜就好，因為蒜末和所有配料全部都是直接煮在大鍋裡的！有沒有看到那勺子裡隨便一撈都是滿滿的料～超過癮！

看google評論很多人都說他們家的麵線是清爽型的，我覺得這應該是說吃起來的口感，麵線本身勾芡不多且滑順化口，但因為麵線裡即使不另外加蒜泥就已經有很多蒜末，所以整體的蒜味其實頗重！！咱家球哥不愛吃大蒜的，每次沒吃幾口就喊辣。

至於配料的部分則是有肉羹、軟嫩的大腸和蚵仔。蚵仔不會煮到都縮水小小一顆，可能也是跟他們一天只賣不到三小時的關係，即使所有配料都放在大鍋裡滾也不會煮到爛掉。

雖然不是那種滷得很夠味的大腸，但處理得頗乾淨不會有異味，吃起來很軟嫩。整體來說品質是很對得起他的價格，連挑嘴的菲爸都愛吃，所以即使每次去都要排隊還是會心甘情願排下去，唯一的抗性就是要早起才吃的到這點啦！

阿水麵線

地址：111台北市士林區美崙街2號

營業時間：06:00–09:00(星期一公休)

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

早餐 大台北美食 小吃

相關新聞

身分證拿出來！ 義美88週年慶贈「同天生日」壽星5款禮盒+2千元禮金

是你嗎？義美食品要找1934/3/30出生的壽星們，只要民眾符合資格，即可免費獲得5款禮盒以及12個壽桃，還能再爽拿2000元生日禮金。

喝得到「純喫茶」手搖飲了！綠奶檸檬、奶蓋凍柚綠等6款限定2家手搖飲必喝

天氣越來越炎熱，也開始人人手拿一杯手搖飲也不稀奇了！而坐穩超商必備的「純喫茶」這回變成手搖飲了！與知名手搖飲品牌「白巷子」與「TEA’S 原味」聯名推出6款創意必敗的飲料，從綠奶、凍柚綠與耶果綠等統統都有，限時開賣只到至五月底。一起來瞧瞧吧！

不早起吃不到！士林華榮市場「阿水麵線」　每天只賣3小時的超人氣麵線

udn走跳美食／加小菲愛碎碎念 士林華榮市場美食推薦 位於美崙街上的華榮市場周遭美食多多，有時候早餐不知道要吃什麼我們家也很常來這裡報到，從頭到尾吃一輪就飽了。其中這間阿水麵線可是沒有早起吃不

MAMAK檔「滿千送200」！星馬料理主廚拉茶秀重磅回歸

「通膨」來了，東區排隊名店MAMAK檔星馬料理推出期間限定抗通膨好康活動，自3/22至4/26每周二晚上7點後，於店內消...

老字號飄香一甲子 滿載大甲人「肉脯湯」回憶

【旅奇傳媒/編輯部報導】對於台灣4～5年級大甲人來說，小時候拿著媽媽給的2、3塊錢，提著鋁製 小提桶，去「萬全馨」提「肉脯湯」回來做為拌飯的提味，是那種興奮期待的心情，是早年共同的回憶，也是至今都還念

家附近沒有麥當勞想吃得上國道休息站 台中男苦等10年：終於等到了

「麥當勞」是不少大人小孩都喜愛的速食店，在台灣也有上百家門市，不過也有些鄉鎮市卻沒有門市進駐過。一名住在台中后里的網友日前終於在市區看到麥當勞，讓他興奮不已，貼文一出不少在地人也很期待。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。