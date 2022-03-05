大胃王出列！最低328元「100盎司肉」任你嗑　成功吃完再送「10次免費用餐」

大胃王不吃待何時！台北東區親民價火鍋「本事滿足鍋物」最低328元即可無限爽嗑高CP值餐點及自助吧吃到飽，3月更首度推出限時4天的大胃王比賽，只要一小時內完食100盎司的肉品，即享免費招待10次用餐，失敗也只要328元報名費超划算，肉食主義者先衝一波。

圖／本事滿足鍋物提供

位於市民大道上的「本事滿足鍋物」主打開鍋基本收費368元吃得到各款肉品，而新鮮蔬菜吧、豐富火鍋料、多種飯麵主食與明治冰淇淋也能吃到飽，20:00後用餐則有晚鳥價328元更划算。而品牌此次選在3/7起至3/10晚間20:00後新推大胃王活動，活動期間只要成功於一小時內，獨自吃完總重量近3公斤的100盎司培根牛與梅花豬，一年內可憑電子兌換券免費吃爆本事滿足鍋物10次，即便沒有成功也只要328元+10%即可大快朵頤。

活動限個人鍋、原味精神湯底挑戰，比賽期間自助吧品項的蔬菜、火鍋料、飲料、冰淇淋也開放使用，提醒大家需事先電話報名，挑戰前需先簽署活動切結書及宣傳授權書。

圖／本事滿足鍋物提供

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