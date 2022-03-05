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最硬14天教召今登場 教召員「最高階」副營長是他

麥當勞第2件5折＋早餐7折！5大速食「外送優惠碼」　披薩現折百元、漢堡王買1送1

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／各品牌提供
圖／各品牌提供

除了上週為大家精選的連假必收速食優惠，今天編輯為大家整理外送平台的專屬優惠碼，5大人氣速食品牌都有，假日或平日下班只想賴在家休息時，動動手指就能點餐省錢版麥當勞肯德基、摩斯漢堡、達美樂、漢堡王，免出門吃飽飽。

麥當勞：foodpanda早餐時段7折、UberEats全單75折

麥當勞勁辣香鷄翅。圖／麥當勞官網
麥當勞勁辣香鷄翅。圖／麥當勞官網

即日起至3/23，凡透過foodpanda訂購麥當勞勁辣香鷄翅，即享第二件半價優惠優惠，呆在家輕鬆加菜。而配合一日之計在於晨，即日起凡於每日早餐時段訂購麥當勞，輸入「早安麥當勞」全品項滿250即打7折，最高折抵100。提醒大家限麥當勞指定店家使用，優惠碼每日數量有限，兌完為止，每人限用3次。

麥當勞「現烤焙果」為粉絲人氣早餐必點。圖／麥當勞提供
麥當勞「現烤焙果」為粉絲人氣早餐必點。圖／麥當勞提供

另外截至3/8，只要於UberEats平台選擇「獨享全鷄豪堡餐」即享優惠組合價249元，爽嗑香鷄大麥克、6塊鷄塊、1份麥脆鷄腿及1杯中杯飲料，Uber Eats優饗或雙享會員若輸入「優享麥當勞」，再享整單75折優惠，單筆最高折抵＄50，每位會員限2次。各店每日優惠數量有限，賣完為止

達美樂：foodpanda現折100元

達美樂經典四喜披薩示意圖。圖／達美樂官網
達美樂經典四喜披薩示意圖。圖／達美樂官網

3/21至4/3期間，若於foodpanda訂購達美樂超值四喜小披薩，輸入優惠碼「DMAPR」爽享100元折扣，一次能品嘗到超級夏威夷、超級墨西哥、超級豪華、海鮮四種口味，每日數量有限，兌完為止。

摩斯漢堡：foodpanda滿350元折40元

摩斯漢堡列入foodpanda日韓餐廳清單，截至3/13只要於摩斯漢堡訂餐，輸入優惠碼「日韓賞櫻季」，滿額350即可折40元，限指定店家使用，每日優惠碼數量有限，兌完為止，每人限用兩次。

摩斯漢堡「藜麥燒肉珍珠堡」。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡「藜麥燒肉珍珠堡」。圖／摩斯漢堡提供

肯德基：foodpanda滿299折30元

3/7至3/27肯德基攜手foodpanda推出滿額折扣，活動期間訂單滿299元，輸入優惠碼「春涼吃點基」即折30元，等於非會員輕鬆免運送到家超方便，每人可用3次，數量有限、兌完為止。

肯德基x青花驕二度攜手推新品「青花椒香麻咔啦雞腿堡」。記者陳睿中／攝影
肯德基x青花驕二度攜手推新品「青花椒香麻咔啦雞腿堡」。記者陳睿中／攝影

不僅如此，配合即將在3/8上市的青花驕聯名新品，開賣起4/18凡至全台肯德基門市購買「青花椒香麻咔啦雞腿堡」限定套餐，不論XL套餐、雙人餐、歡聚餐，持發票明細或憑社群餐點分享截圖證明，至全台青花驕門店內用即免費招待一份「青花驕特色綜合丸」，體驗夢幻聯動的優惠。

漢堡王：UberEats買一送一

漢堡王除了每兩個月推出的豐盛優惠券，此次也聯手UberEats推出專屬活動，即日起凡至平台點購花生培根牛肉堡、4塊雞塊，享買一送一，最低50元爽吃兩份點心。

漢堡王花生培根牛肉堡。圖／漢堡王官網
漢堡王花生培根牛肉堡。圖／漢堡王官網

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