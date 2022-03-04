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NENE CHICKEN首推「炸雞冰淇淋」限量6000盒！100%擬真造型超吸睛，打卡再抽500克炸雞
韓國知名炸雞品牌「NENE CHICKEN」正式推出「炸雞冰淇淋」啦！把冰品做成炸雞造形，絕對是必嚐鮮的新品之一，且即將於全聯福利中心獨家限量販賣，只有6000盒，快手刀筆記開賣時間吃一波吧！
台灣冰淇淋一直是消費者喜愛的甜點首選之一，不過「炸雞冰淇淋」絕對是網路新鮮討論的特色甜點。這回NENE CHICKEN正式將於3月8日起推出限量的「炸雞冰淇淋」，冰淇淋口味採用酸甜口感的台灣冬瓜露配上新鮮檸檬汁製作的雪酪，再用玉米片裝飾成炸雞造型，仿真炸雞的外觀預計造成一股網路討論打卡熱潮。
而NENE CHICKEN也與全聯福利中心獨家合作販售，全台限量只有6000盒，原價一盒3支119元，自3月8日至4月14日只要107元。值得一提的是，只要3月8日到4月30日前參與打卡活動，拍照炸雞冰淇淋並上傳加TAG「#NENE炸雞好吃到冰斗」，將會抽出10位消費者免費獲得500克NENE炸雞一份喔，快揪團一起打卡嚐鮮看看吧。
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