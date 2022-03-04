王品集團三月優惠懶人包　手機號碼對中2號爽吃龍蝦、這間消費就送A5和牛！？

從農曆春節到228連假，有沒有覺得這一個月滿滿的大魚大肉塞進肚子裡，是不是準備讓肚子清淡一陣子，但王品集團不給你這個機會！誰說3月是餐飲淡季，這次王品13間品牌聯手推出超殺3月優惠，像是藝奇日本料理消費2客極上或是名物套餐就送和牛一份、王品牛排出示優惠券消費1客套餐就能兌換干貝，最划算的是夏慕尼只要對中指定手機號碼2碼就能爽吃波士頓龍蝦，3月想繼續吃大餐的饕客，趕快記好各品牌的3月優惠吧！

圖片來源／王品牛排官方粉絲專頁

【王品牛排】2022/2/17～4/30憑王品牛排官方粉絲專頁、官方Line帳號活動「優惠券」畫面至全台王品牛排內用消費套餐乙客，即可享用「香煎鮑魚佐干貝」乙份。（價值558元）

圖片來源／藝奇官方粉絲專頁

【藝奇 日本料理岩板燒】2022/02/10～04/30點餐時主動出示畫面，並消費2客極上/名物套餐贈和牛佐櫻花鹽乙份。（兌換數量以此類推，如消費4客極上/名物套餐贈2份贈和牛佐櫻花鹽乙份）

圖片來源／夏慕尼官方粉絲專頁

【夏慕尼新香榭鐵板燒】2022/03/01～04/30平日推出「愛的密語活動」，3月只要手機號碼裡有「5、2、0」任兩個數字、4月手機號碼裡有「9、3、1」任兩個數字點兩客套餐就送波士頓龍蝦乙隻。（價值1200元）

圖片來源／品田牧場官方粉絲專頁

【品田牧場】2022/01/01～03/31每週二舉辦「豬排滿腹日」，出示臉書、Line活動畫面，就享「厚切腰內豬排套餐」飽飽價338元。

圖片來源／肉次方官方粉絲專頁

【肉次方】2022/03/01～03/31活動期間加入肉次方Line官方帳號，就送好禮2選1，分別為內用送「西西里番茄酥嫩雞翅」、外帶送「巧克力布朗尼」。

圖片來源／原燒官方粉絲專頁

【原燒O-NiKU、Oh my！原燒】2022/03/15～04/30推出「海味之冠」活動，03/01～03/15於「王品瘋美食APP」發放活動票券，領取後可在活動期間內憑券消費多人套餐，可以用99元加購原價256元的「生猛鮑魚兩顆」。

圖片來源／和牛涮官方粉絲專頁

【和牛涮】2022/03/01～04/30週一～週四下午5點前進入店內用餐，憑和牛涮官方Line好友優惠券消費3客以上極上和牛/頂級和牛套餐，即招待日本頂級A5和牛1份。

圖片來源／王品瘋美食App

【hot 7 鐵板燒】2022/03/01～04/30活動期間內憑「王品瘋美食APP」活動優惠券消費兩客套餐，即送極鮮魷魚乙份。

圖片來源／石二鍋官方粉絲專頁

【石二鍋】即日起～2022/12/31加入石二鍋官方Line帳號，回答問題送「水晶餃兌換券」1張，可於內用、生食外帶單筆消費滿238元兌換乙份。

圖片來源／聚北海道昆布鍋官方粉絲專頁

【聚北海道鍋物】2022/03/08～03/14內用消費雙人肉瀑布聚或海陸瀑布聚套餐，即贈限量情人節御守。

圖片來源／嚮辣官方粉絲專頁

【嚮辣】即日起～2022/12/31加入Line好友獲得集點卡，內用滿1,000元就送1點，集滿5點可送「生啤酒」兌換券，集滿10點可獲得「和牛無限嚮套餐」升級「海陸頂級嚮套餐」兌換券。

圖片來源／尬鍋官方粉絲專頁

【尬鍋】即日起～2022/04/30消費滿400元就送Line好友點數1點，集滿4點可兌換肉品增量50%，集滿8點可以兌換海鮮拼盤乙份。

圖片來源／青花驕官方粉絲專頁

【青花驕】即日起～2022/12/31消費滿600元就送Line好友點數1點，集滿5點可兌換青花驕特色綜合丸，累積滿10點兌換日本北海道干貝1份。

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撰 文｜Steven

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/202120