自帶抹醬的夾心司康！爆紅宅配美食「Bunny Flower 兔仔花司康」　焦糖蘋果派經典不敗

之前就看過很多網路推薦，好多人都說 Bunny Flower兔仔花司康 很好吃。這次終於吃到了這爆紅宅配美食，完全不乾口感超酥、口味有層次！跟一般司康很不一樣，重點每一個司康個頭都很大，還是自帶抹醬的夾心司康。超厚內餡讓你完全不用煩惱得配什麼果醬，只要放烤箱稍微加熱，比咖啡廳賣的還好吃，而且兔仔花司康只要冷凍保存非常方便～想吃隨時來一個，有飽足感又療癒心靈。但是口味好多，真的會選擇障礙。到底什麼才是必吃跟推薦爆款？趕快來看看！

Bunny Flower 兔仔花司康┃介紹

兔仔花司康的紙盒包裝讓司康看起來好文青。

冷凍送達的司康每一個都很完整，沒有黏在一起或是抹醬弄得亂亂的感覺，好像是自己親自去買回來的一樣。即便是冷凍狀態，看起來也是好好吃，就好像剛烤好，這個也太厲害，真的是冷凍宅配美食推薦的人氣王。

我覺得兔仔花司康買來當伴手禮也很能表達心意，送給愛喝咖啡的家人跟朋友，送禮送到心坎裡。每次收禮的人喝咖啡時，拿出一個司康來搭配，總是會想著你～

在找司康團購的趕快來看，兔仔花司康訂購到手～一盒裡面有6個司康，長的頭好壯壯，每一個都是又高又胖超有份量，光是顏值就先讓我加10分。

收到時已經是烤的很完美的樣子，不用煩惱得做什麼加工才能美美上桌，也不用擺盤，兔仔花司康本身就是個藝術品。我這篇拍的照片，完全捨棄家裡那些美美盤子，因為兔仔花司康就已經是焦點！每個口味都有特色，光是照片就足以讓人心動流口水，就連小孩回家一看到都哇哇大叫，一直說這個司康也太漂亮了。

兔仔花司康會不定期推出新口味，所以可能下次你們買到的又會是我沒吃過的。別擔心，在紙盒內都會貼有各種口味的貼紙，比對一下就知道是什麼口味了。仔細一看，好多種口味都好很有創意，像是芋泥搭桂花、荷蘭焦糖煎餅搭咖啡，還有牛軋糖都能當作內餡夾心！？

收到司康後，建議以「冷凍」保存，可延長保存並維持口感及風味，保存方式冷藏２天／冷凍２週。要吃之前將司康放進烤箱氣炸鍋加熱一下即可（請勿用微波），是很方便的防疫宅配美食。

各種顏色的司康真的好華麗，跟我們印象中平凡的司康差很多，不用再自己準備果醬來搭配，人家兔仔花司康每一種口味都是創新。

這次我吃到的共有9種口味：焦糖蘋果派、巧克力歐蕾、白巧草莓乳酪、花生莓果牛軋糖、貝禮詩奶酒乳酪、荷蘭焦糖煎餅咖啡、手標泰式奶茶、茉莉金萱茶、芋泥桂花蜜牛奶。

我心中的前5名必吃款爆款包含焦糖蘋果派、巧克力歐蕾、白巧草莓乳酪、花生莓果牛軋糖、貝禮詩奶酒乳酪。

焦糖蘋果派

焦糖蘋果派是兔仔花司康的人氣爆棚款！如果你想吃經典不敗款，那麼一定不能錯過焦糖蘋果派。

害怕肉桂的朋友請別擔心，這款焦糖蘋果派是沒有肉桂的，司康吃起來奶香味自然，香甜順口，完全不乾，有點像空氣感的餅乾。小孩在吃的時候，掉了一些屑屑在桌上都好捨不得呢！

上面的蘋果煮的很剛好，不會過於軟爛，口感滑嫩清香，跟司康完美的搭在一起，甜度相當的適當。怕甜的朋友可以放心吃，不論搭熱茶或咖啡，這款都是司康宅配推薦。

雖說是宅配冷凍司康，不過加熱後那口感就像是剛出爐一樣，熱熱的吃讓焦糖蘋果香氣更加的濃郁，實在是太喜歡了！

巧克力歐蕾

司康揉入黑巧克力豆， 有熔岩巧克力流下，看起來實在太美味了！不過這款可不像色外觀看起來的甜膩，而是以苦甜巧克力為主角，吃起來香濃又不會太甜，上面的司康獨立吃就是一種享受，而底下的司康搭配內餡OREO奶霜夾心又是另一種口味。覺得這根本是一個司康三種吃法，太超值了～

中間的乳酪夾心相當的柔軟絲滑，就像冰淇淋，讓口感與香氣的層次不斷往上堆，當作早餐也是很可以。

白巧草莓乳酪

司康揉入白巧克力，內餡則是草莓乳酪及在地草莓乾，搭配起來就像是在吃草莓蛋糕一樣。

小孩很可愛，會把司康分兩個部分來吃，上面的司康吃的到草莓果醬，超級濃郁的香味又不會太甜，不小心就三口吃光！底下那層有草莓乳酪醬＋草莓果粒，意外的超級對味～如果咖啡廳有賣這個的話，一定會造成排隊熱潮。

花生莓果牛軋糖

很難想像牛軋糖也可以跟司康湊一起，加熱過後的牛軋糖，奶香濃郁柔軟不黏牙，還真的跟司康成為好朋友。

上面的花生醬帶鹹香味，又吃的到顆粒，降低了牛軋糖的甜度，真是完美的創意吃法。

貝禮詩奶酒乳酪

這個口味好像司康夾了香草冰淇淋一樣，奶香風味濃厚，其實沒有酒的味道，是大人小孩都能接受的無敵經典必吃推薦！夾心內餡香濃滑順很厚一層，是入口即化的焦糖脆餅奶酒乳酪，司康吃到最後一口都有足夠的內餡可以搭配，讓人感覺好滿足，好幸福！

芋泥桂花蜜牛奶

兔仔花司康扎實有份量，讓人忍不住拿來玩疊高高，下面那個就是芋泥桂花蜜牛奶口味。

芋泥內吃起來扎實有顆粒感，竟還吃到一抹桂花的淡雅清香，留在口中的是高雅的中式糕點風味。

茉莉金萱茶

原本還以為綠色的是抹茶口味，結果不是耶，人家是採用中式風味的茉莉金萱茶哦！

意外的是這個口味不會覺得苦，除了外觀高雅優美，就連內餡走的都是淡雅的悠悠茶香，茉莉金萱醬口感絲滑，吃的到回甘滋味。

手標泰式奶茶

太奇妙了，吃下去有一秒到泰國的感覺，十分濃郁的泰式奶茶內餡超有異風味。採用的是泰國進口食材去熬煮製成的泰奶醬，茶香無敵的濃郁醇厚，尾韻還會回甘，是大人會愛的口味。

荷蘭焦糖煎餅咖啡

荷蘭焦糖煎餅咖啡是十分大人的口味，第一口吃下去會覺得苦，但其實它苦的很有層次，融合了咖啡的濃厚甘苦味，以及焦糖煎餅的苦澀與香甜。

吃到這個口味，我忽然覺得這好適合心情低落時來品嚐。吃下去之後一掃鬱悶心情，生活再如何苦，也總帶有一抹甘甜，細細品嚐之後，你就會發現！

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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