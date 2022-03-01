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「五星Buffet吃到飽」3月買1送1！全台4大飯店自助百匯超殺優惠，晶華柏麗廳5折開吃

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／台中金典酒店官網、晶華飯店提供、圖／台北寒舍艾美酒店臉書專頁
圖／台中金典酒店官網、晶華飯店提供、圖／台北寒舍艾美酒店臉書專頁

Buffet控3月大餐不怕沒著落！今天編輯為盤點4大人氣飯店自助百匯優惠，不論是晶華柏麗廳、寒舍艾美探索廚房、台中金典飯店都能買一送一大啖美食，加碼礁溪寒沐399超值優惠快閃，綜合來看從午餐、下午茶、晚餐乃至晚晚餐都有，換換吃一路省到月底。

台北晶華酒店「柏麗廳」：3/8、截至3/31

圖／台北晶華提供
圖／台北晶華提供

晶華酒店「柏麗廳」為台北最著名的飯店吃到飽之一，海鮮料理、豪華壽司吧、各式異國彩色及甜點備受喜愛。繼早前推出連3周的促銷活動，3月也接力推出了應景優惠，其中為配合即將來領的國際婦女節，3/8當天女性只要於13:00入場，即享「仕女日買一送一」午餐半價開吃。此外，即日起至3/31凡於平日晚間8點後入場，不限性別一律買一送一，下班來份五星級宵夜超療癒。

台北寒舍艾美「探索廚房」：截至3/31

圖／台北寒舍艾美酒店臉書專頁
圖／台北寒舍艾美酒店臉書專頁

台北寒舍艾美「探索廚房」則推出「饕友1+1」，截至3/31每週一至週五15:00-17:00期間到店享用下午餐期，即享買一送一優惠。每人原價1419元，下殺至774元吃得到一系列炭烤美食、中西熱食、日式料理、窯烤披薩等。

台中金典飯店「柏麗廳」：截至3/31

圖／台中金典酒店官網
圖／台中金典酒店官網

而近年曾憑藉身分證優惠掀起朝聖潮的台中金典酒店12樓「柏麗廳」，低調祭出新優惠，截至3/31不限平假日，享兩成人同行一人免費，平日原價1280元，搭配促銷每人含服務費只要768元，適合揪人嘗鮮，爽嗑現煎菲力、主廚料理等豐富美饌。

加碼｜宜蘭礁溪寒沐MU TABLE「399元吃到飽」：截至3/31

圖／礁溪寒沐酒店臉書專頁
圖／礁溪寒沐酒店臉書專頁

而宜蘭礁溪寒沐酒店MU TABLE 3月份也打造超殺親民價，即日起至3/31週一至週五下午茶14:30至16:30造訪，只需要399元最終價，即可大快朵頤甜點、特色輕食加碼本為正餐限定的「現流海鮮」，免費升級痛風餐。

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