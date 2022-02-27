現場點不了！桃園隱藏版「蝦爆炒飯」17隻白蝦鋪好鋪滿 預訂才吃得到
海鮮控太興奮！桃園平鎮區有家主打一系列日式料理、生魚片與握壽司單點的餐廳，2月中旬特別加推菜單上找不到的「蝦爆炒飯」，每份吃得到17隻白蝦只要200元，備受饕客喜愛，提前預約才吃得到，滿單則要等其他時段，展現高人氣。
這家「橙-私廚料理」原身為中壢無菜單日式料理發跡的「翔壽司」餐廳，近幾年搬遷至平鎮區振平街，成為在地人的新聚餐亮點，霸王海鮮痛風粥也是內行人才懂的季節美味。而今年2月中，老闆最新打造「蝦爆炒飯」甫一上市立馬爆紅，手工現撥蝦仁現點現做，滿溢的鮮甜蝦味超銷魂，未開店就滿單。
由於訂單過多，兩人經營人手不足，官方也新公告即日起部分餐點如生魚片、海膽蒸蛋等招牌品項暫不供應，恢復正常則在粉絲團上公告。提醒大家「蝦爆炒飯」為預約限定，想吃的人可要練手速囉！
橙 私廚料理地點：桃園市平鎮區振平街86號營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00（售完提早休息）
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