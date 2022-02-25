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台北文華東方酒店「1泊3食偽出國歐洲」！爽吃米其林一星料理，再享受英式下午茶豪華早餐
因疫情全球肆虐，許多人至今仍無法出國旅遊，不過豪華五星級「台北文華東方酒店」日期推出1泊3食偽出國歐洲優惠專案，爽吃「米其林一星或餐盤推薦」的豪華料理之外，還能享有英式下午茶與豐盛早餐，絕對不能錯過！
號稱斥資250億台北的「台北文華東方酒店」座落台北市中心，是一間頂級五星級豪華酒店，高級的歐式風格裝潢與旗下歐式精緻的餐廳，也擁有全台灣最大的酒店水療中心，非常適合情侶或家庭享受一場舒心療癒的食尚饗宴之旅。
日前台北文華東方酒店也推出「食尚之旅」1泊3食住房專案，只要於即日起至2022年3月31日前預訂，即可享有每房每晚14,000元起的超奢華待遇，專案包含入住下午的雙人英式下午茶，原價每套價值2,760元（10%服務費另計)；再者還有米其林一星「雅閣」中餐廳或米其林餐盤推薦Bencotto義大利餐廳，享用雙人晚間套餐（二選一），一套價值高達5160元，10%服務費另計；第三重還能享有翌日豐盛早餐，保證賓客樂而忘返。優惠名額有限，保握機會囉，更多好康消息請上官網查詢。
官網：https://www.mandarinoriental.com.hk/taipei/songshan/luxury-hotel
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