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Buffet最低只要4.8折！「4大快閃餐券一次看」，新板希爾頓、君品酒店牛排吃到飽統統都有

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／KKday提供
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228假期即將來到，準備好要去哪裡放鬆了嗎？UDN小編收集了KKday四大晚鳥加碼星級飯店餐券優惠，最低自2月24日至2月25日只要超狂4.8折起，讓假期也能優惠價格爽吃Buffet，一起來瞧瞧吧！

新北 MEGA 50 板橋遠東50樓Cafe自助餐廳

號稱全國最高的Buffet餐廳「50 樓 Café」，是由遠東集團打造的海陸百匯自助餐廳，保證嚴選多種奢華進口食材，現在祭出KKday獨家優惠，只要即日起至2月25日下單購買餐券，原價1099元只要799元，可即買即用，值得注意的是假日需額外補貼100元喔。

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台北遠東香格里拉飯店遠東CAFÉ

座落於宋代藝文生活為設計發想的「香格里拉台北遠東國際大飯店」，其遠東 CAFÉ 致力於打造當代美食市集，有多款創意料理與12大主體美食區，最便宜的平日下午茶原價單張968元，現在只要699元，下殺72折；而假日午晚餐要價單張1848元，現在也只要82折1499元，快把握KKday限定快閃優惠買起來囉。

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臺北新板希爾頓酒店Market Flavor悅市集

新板希爾頓酒店是位在臺北的五星級飯店，旗下的「Market Flavor悅市集」主打西班牙主廚的精緻料理，Buffet一定必有經典西班牙的地中海料理，5大餐點區還有日式海鮮、中式熱炒、粵式港點與東南亞風味料理等，想得到的幾乎都吃得到。現在KKday晚鳥加碼優惠，原價單人1078元，現在只要驚喜899元，可獨厚 1 人平日自助式午或晚餐喔。

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台北君品酒店雲軒西餐廳平日頂級牛排吃到飽

此次驚喜最優惠，就屬位在台北君品酒店的雲軒西餐廳，即日起至2月25日快閃優惠，雙人平日頂級牛排吃到飽午或晚餐原價3298元，現在驚喜價只要1588元，直接超殺48折。號稱世界十大極致奢華酒店的君品酒店，一定要買雲軒西餐廳的餐券，享受豪華的雙人浪漫時光。

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吃到飽 君品酒店 牛排

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