宜蘭最高CP值「399元飯店吃到飽」吃得到現撈海鮮！礁溪寒沐MU TABLE下午茶優惠快閃

海鮮控最狂福利來襲！宜蘭礁溪寒沐酒店MU TABLE自助餐，為台北人都愛的知名高CP值吃到飽，尤其下午茶時段每人最低399元的親民價更是朝聖亮點。如今飯店不僅於午晚餐時段升級餐檯菜色，下午茶更快閃加碼「現流海鮮」，平日最後結帳只用399元即可大啖豐富餐點、甜點及澎湃海產，小資族3月底前必衝一波。

圖／礁溪寒沐酒店臉書專頁

礁溪寒沐MU TABLE自助餐主打新鮮食材及「從產地到餐桌」的天然原味，即日起加碼「現撈海鮮台」，讓饕客得以品嘗每日早上從漁港新鮮直送龜山島海域的漁獲。而餐廳更獨家祭出「午后饗久久」限時方案，截至3/31只要週一至週五到店品嘗下午茶，即可用399元，爽嗑一系列輕食、甜點及現點現煎的海鮮。

圖／礁溪寒沐酒店臉書專頁 圖／礁溪寒沐酒店臉書專頁

下午茶14:30至16:30期間除了能吃到特色佳餚如迷你起士燻雞三明治、明太子松露洋芋塔、泰式酸辣青木瓜、水牛城烤雞翅，以及飯後甜點玫瑰荔枝凍、百香果慕斯、覆莓可可沙布烈等，趁著活動期間的平日下午茶餐期，也能吃得到正餐時段限定的豪華海鮮大餐，尤其宜蘭盛產的「黃雞魚」、「竹筴魚」也是激推的鮮甜美食。

圖／礁溪寒沐酒店臉書專頁

值得一提的是，MU TABLE下午茶時段今年2/7起剛調整價格至成人439元+10%，此次平日快閃優惠特別享平日每人399元且已含服務費，截至3/31還能吃到現撈海鮮，為最划算的吃法無誤。提醒大家每日食材將視天候、貨源供應狀況、漁船貨量等因素機動調整，當日菜色以現場為準。

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