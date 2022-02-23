酥脆雞排超驚豔！ 比臉大燕麥雞排必點+竹炭吐司超厚實　雙北連鎖「包果早午餐」吃得好飽足

板橋早餐推薦【包果】。之前看朋友吃早餐打卡拍照竹炭吐司就對包果很有興趣，店名跟”包裹“同音好記。在台北松江、內湖、信義吳興、新北板橋和彰化員林都有包果分店，菜單提供鐵板燒肉三明治、鐵板奶油三明治、早午餐等，其中最讓我驚豔的是“脆皮燕麥雞排”，酥脆好吃又大片！

板橋早餐推薦 包果板橋店資訊

【包果板橋重慶店】旁邊就是後埔國小，可以在附近找一下停車位。

包果-板橋重慶店

地址：新北市板橋區重慶路163號

電話：02 2959 6362

營業時間：08:00–19:00

官網：包果| 慢煎奶油三明治

板橋早餐推薦 包果板橋店內用環境

【包果】有外送，消費也可以用街口支付和台灣Pay付款，原本怕尖峰時段會沒內用座位，結果遇到大雨，外帶和外送好多，生意很不錯。

要內用不需要傻傻站在櫃檯排隊，走進店內找座位，掃描QR CODE就可以點餐，非常方便。

透明玻璃可以看到料理區，店員正在製造外帶客人的餐點，蛋餅看起還很不錯，可是我早餐小鳥胃，已經鎖定幾個三明治和雞排，有機會再來吃蛋餅。

下大雨，很多人懶得出門都叫外送或外帶。內用空間寬敞、乾淨，有提供洗手間和酒精消毒，還有自助回收區，餐畢記得自行將餐盤放到回收區。

店內牆上貼著許多菜單招牌，包果除了三明治和雞排很強，鐵板麵也很熱門，而且麵條還是烏龍麵，不是一般早餐店的油麵。

內用桌上都有掃描QR CODE的貼紙，拿出手機掃描點餐就可以，等餐點好了會通知，再自行去取餐，真的沒有手機也能直接到櫃檯和店員點餐。

板橋早餐推薦 包果菜單價錢

【包果】菜單品項蠻多的，有照片參考很好。三明治也能加價變成套餐，也有優雅吃法的早午餐跟鐵板麵，最有趣的是竟然還賣雞排和學姐木瓜牛奶，這組合我愛啊，營業時間從早午餐和下午茶都包，但想要一次全制霸超困難。

板橋早餐推薦 包果鐵板三明治推薦

起司轟炸燒肉三明治$110＋D套餐$88（香雞塊、QQ地瓜球、紅茶）

黃澄澄一片超狂上桌，起司量超多，真的如其名的轟炸！中間燒肉豪邁份量，考驗店員製作功力的三明治，上桌沒有山崩，但是超燙，起司熱融畫面太誘人，逼慘起司控了～

入口，起司香氣衝擊，接著蔥醬鹹香刺激味蕾和燒肉搭配的口感不錯，非常重口味的三明治，但我覺得吃到後面會有點偏鹹，可以搭配套餐紅茶和地瓜球或雞塊來換換口味。

香檳紅茶

不同於一般早餐店的古早味紅茶，包果的紅茶相當特別，聽說朋友不喜歡，但我很喜歡呢！這紅茶有一股特別香氣在尾韻，像是果香，而且口感不澀，茶味也剛好。

雞爺HEN辣三明治$99

辣台妹三明治$89

我對有顏色的食物一向都很有興趣，這個竹炭吐司就是我當初注意包果的原因，不過他和菜單照片有點差異，一開始還想說會不會點到雷，結果我很喜歡！

辣台妹三明治$89

很可愛的餐名，裡面夾著里肌肉片、歐姆厚蛋和辣菜脯，吐司酥脆不乾，肉片鹹香入味，也不會太鹹，加上脆脆的辣菜脯真是開胃。

雞爺HEN辣三明治$99

厚實的雞腿肉，光看就療癒。厚蛋香嫩，雞腿肉又辣又嫩，很過癮的口感，最讓我驚喜的是裡面還有辣椒小魚乾，味道整個提升，這個好好吃啊！我吃完一整份都可以。

板橋早餐推薦 包果雞排推薦

脆皮燕麥雞排 $85

早餐店賣雞排太可愛了，讓我想到三重的木瓜牛奶大王，原本看到價格覺得有點貴，但看到本雞排就覺得超值，這雞排拿在手上真的會讓人嚇一跳，也太大片了吧！超有重量！也可以加價變成套餐多了薯條和學姐木瓜牛奶，但我實在太飽，沒辦法再吃薯條就沒點，後來聽說帶皮薯條好吃，現在有點後悔。

包果雞排到底多大？還有三分之一沒拿出來就這麼大，通常這麼大片的雞排應該不厚，結果我錯了～

他不是比臉大雞排了！已經超過我脖子，而且味道好香。

媽呀！好脆好酥，而且不油膩，咬下第一口有點驚訝，加了燕麥的炸衣好特別，真的不油，雞排好嫩，醃製的味道很不錯，而且沒有偷工減料用薄片雞排來騙，外層撒上胡椒增加香氣，真的很喜歡咧～

最讓我意外的是，因為我吃不下就把雞排打包回家，竟然還是脆的，並沒有軟掉或變難吃，這太神了！好想叫包果開一間雞排木瓜牛奶店啊～有來包果一定要試試看這雞排，真的好吃！

學姐木瓜牛奶 $60

木瓜牛奶配雞排真的非常可以，濃郁帶點冰沙的口感，好喝！下午茶也可以來包果點這一套了！

台北早餐推薦 包果分店資訊

包果Baoguo-信義吳興店

02 2722 7622

台北市信義區吳興街33號1樓

營業時間：08:00-19:00（六日到17:00）

包果Baoguo-松江店

02 2506 2722

台北市中山區松江路57號1樓

營業時間：08:30-19:00

包果Baoguo-板橋重慶店

02 2959 6362

新北市板橋區重慶路163號

營業時間：08:00-19:00（六日到15:00）

包果Baoguo-內湖店

02 2627 5257

台北市內湖區內湖路一段437巷4弄6號

營業時間：08:30-16:00（六日公休）

包果Baoguo-彰化員林店

04 836 8589

彰化縣員林市中山路二段221號1樓

營業時間：07:00-15:00

包果-板橋重慶店

地址：新北市板橋區重慶路163號

電話：02 2959 6362

營業時間：08:00–19:00

官網：包果| 慢煎奶油三明治

文章來源：陳小可的吃喝玩樂 FB：小可愛阿貴

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