台北301元韓式吃到飽！咕咕家「日期=用餐價」連4天優惠，炸雞、披薩、魚板任吃

來自韓國的品牌「咕咕家 CHICKEN PLUS+」韓式炸雞吃到飽主打平價美食，免400元即可大啖7款炸雞，各式披薩、炸物、韓式熱狗、沙拉、熟食等。為歡慶一週年，品牌特別推出連4日限定優惠，3/1起至3/4到店享「當日日期＝用餐優惠價」，最低301元即可大快朵頤。

圖／咕咕家韓式炸雞Pizza吃到飽粉專

台灣第一家韓式炸雞吃到飽「咕咕家」於台北、台中各有一家分店，西門店位置座落Don Don Donki唐吉訶德樓上，交通便利。而品牌最受矚目的為其親民價位即可無限吃個過癮的特色，主打雪花起司、洋蔥奶油、韓式蜜汁、韓式辣醬、招牌酥脆五款韓式炸雞，另有脆皮原味炸雞及韓式糖醋炸雞可以自取，一共7款口味超欠吃。

此次配合週年慶，咕咕家台灣一號店獨家推出好康，只要於3/1至3/4期間下午16:30前入場用餐，消費價格即為當日日期，3/1為301元、3/2為302元以此類推，最高也只要304元，週二到週五天天都能吃到爽。

圖／咕咕家韓式炸雞Pizza吃到飽粉專

提醒大家韓式炸雞為現點現炸，惟每輪點單1至3人可選一種口味、4至5人選兩種口味、6人以上三種口味。而自助吧也是饕客的朝聖亮點之一，現場提供自製炸雞奶油飯、酥炸熱狗、韓國釜山綜合魚板湯等都是必吃，3月搭配優惠更低價開吃最划算。

圖／咕咕家韓式炸雞Pizza吃到飽粉專

咕咕家韓式炸雞+Pizza吃到飽 西門店

地址：台北市萬華區西寧南路123號4樓營業時間：週日至週四11:00-22:00；週五、週六11:00-22:30用餐價位：平日16:30前 349元+10%；平日16:31後入場及假日全時段 389元+10%

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