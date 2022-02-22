美到冒泡！全台最大「CAFE!N 咖啡廳」桃園開幕　隱身工業區的簡約質感新地標

桃園咖啡愛好者新地標登場！人氣質感咖啡廳「Cafe!N 硬咖啡」近年陸續在台北展店，簡約店裝也是許多人打卡目標。如今品牌首度在桃園開設「全台最大門市」，即日起正式進駐平鎮工業區，讓在地民眾就近即可造訪最療癒空間，截至3/6還祭出限定優惠，鐵粉必收。

圖／CAFE IN臉書粉專 空間攝影@ANDY's Photography 圖／CAFE IN臉書粉專 空間攝影@ANDY's Photography

全新開幕的「Cafe!N 桃園總廠店」占地超過百坪，同樣走白、灰極簡主色調路線，而室內設計師Elson特別採用不同穿透性材質增加空間活力，像是貼合主題的工業鋼管化身立體座位區、劃分不同區域的平面感桌子及椅背，結合各式傢俱，展現平面與立體交織的餐飲空間，被稱作最美工業區咖啡店也毫不違和。

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值得一提的是，這處新亮點原址為主打手沖咖啡的「Alpha Coffee & Tea」，兩品牌母公司同樣為全台最大咖啡烘焙廠「源友企業」，變身桃園一號店的「Cafe!N」美度不輸陣，經典咖啡與餐點、新鮮現做的6款漢堡與熱狗堡等勢必起著加乘效果。而截至3/6，購買吐司套餐89起吃得到，咖啡豆與濾掛咖啡任選3件以上享9折，另外透過Uber Eats，搜尋CAFE IN桃園總廠店消費還有獨家滿300元現折60元，附近居民福利要把握。

Cafe!N 桃園總廠店

地點：桃園市平鎮區工業五路8號營業時間：平日07:30至17:00、例假日10:00至19:00

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