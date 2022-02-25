超厚芋雪燒、油漆桶薯片！精選10大宅配美食　在家坐享全台最火零食甜點

疫情期間做好防疫非常重要，但是一直防疫在家又悶得慌。想一解無法出門邊玩邊吃吃喝喝的無聊，那就透過宅配的方式把好吃的好喝的零食甜品通通買回家吧！今天，我們就來推薦網路火紅的前十大宅配零食甜品給你，趕快來看看有哪些宅配零食甜品讓你口水直流，就立馬下單坐等美食送上門，讓你防疫在家也能解嘴饞。

｜豬龍寨波的波可窯烤披薩-司康

圖片來源／豬龍寨波的波可窯烤披薩 粉絲專頁

位在宜蘭員山的豬龍寨波的波可窯烤披薩之所以有著如此特別的名字，是因為這裡是廢棄豬舍改建，在老闆波歌的規劃下成為別具特色的小店。這裡除了能夠現場品嚐美味的窯烤披薩與特色飲品，也開放顧客在這裡體驗DIY披薩的樂趣。如果擔心疫情期間出門有風險，也可以向老闆直接訂購甜食宅配，最推薦的是鬆軟扎實的司康，不論是早餐或下午茶，搭配果醬一起吃都是滿滿的幸福！

｜青鳥旅行-蛋捲

圖片來源／青島旅行 官網

喜歡吃蛋捲的朋友那就絕對不能錯過青島旅行，這間由台中開始立足擴展的灌餡蛋捲，在首次推出爆餡肉鬆蛋捲後就獲得爆紅，後續推出的芝麻與花生口味也都大獲好評，如今也成為台中必買的伴手禮之一。想吃台中必買的青島旅行不必出門遠行，直接在網上訂購就可以，除了口味豐富、禮盒種類多，還有限時的優惠禮盒可以跟親朋好友一起揪團購！

｜師園-蒜味鹽酥雞脆片

圖片來源／momo購物網

知名的師園鹽酥雞開業至今已有36年歷史，可以說是師大最有名的鹽酥雞店了。現在想一嚐師園的好味道，也不需特地北上或人擠人現場排隊了，只要網上訂購就能宅配到家。這款鹽酥雞脆片除了透過真空乾燥脫油技術降低含油量，更有新鮮蔬果脆片、植物肉及師園獨家配方辣椒粉與胡椒鹽粉，讓你在家追劇防疫也能解嘴饞！

｜Bonilla a la Vista -西班牙油漆桶馬鈴薯片

圖片來源／西班牙油漆桶馬鈴薯片 粉絲專頁

西班牙原裝進口的頂級馬鈴薯片，以超有質感又特別的油漆桶包裝，在網上早已風靡一陣。疫情期間，擔心防疫在家沒話題，那就宅配這個回家吃吧！除了採用當地新鮮的嚴選馬鈴薯，添加單純的天然橄欖油與自然風味海鹽，讓你吃得美味又健康，不論是假日宅在家追劇、居家上班、下午茶，都非常適合抱著這桶好好享受。

｜沐甄-豆鮮濃香豆漿

圖片來源／沐甄豆官網

防疫在家除了零食甜品，健康的飲料也是必不可少。沐甄豆的鮮濃豆漿是12度濃，每100ml就喝得到最高7g蛋白質。採用台灣在地嚴選單一農場大豆不混豆，讓你喝到好品質的豆漿，且質感喝起來就跟鮮奶一樣滑順。除了糖分可視個人喜好選擇，沐甄豆也推出免運的週配方案，讓你天天都能喝到鮮濃香豆漿！

｜振頤軒-芋雪燒

圖片來源／振頤軒

振頤軒當初以家人製作甜點為初衷，堅持使用本土食材創作芋頭系列甜品，自2011開業以來就深受喜愛芋泥甜品的顧客喜愛。其中，銷售排名第一的芋雪燒就是以日本知名和菓子銅鑼燒為靈感發想的甜品。鬆軟的面皮夾上綿密的大甲芋泥餡，讓你防疫在家也能吃到在地的好口味，非常適合防疫在家透過官網宅配送到家！

｜奶油先生-手工焦糖肉桂捲

圖片來源／奶油先生 官網

喜歡吃焦糖肉桂捲的朋友，千萬不能錯過奶油先生。這間肉桂捲除了用料高級，口味也是香甜而不膩，不論是早上搭配一杯美式當作早餐，或是泡一壺茶來場下午茶，都是非常適合防疫在家時的宅配甜品。官方購買會採黑貓低溫冷凍寄送方式，奶油先生還會貼心附上回烤說明卡，讓你在家也能吃到現烤出爐的美味！

｜小食糖-生乳茶三卷

圖片來源／小食堂 官網

防疫在家想吃熱門的宅配甜品，小食堂也是必須一嚐的人氣店家。首推的生乳茶三卷有兩組風味可選：烏龍青、紅泰奶。除了生乳茶三卷，小食堂也有其他宅配甜品，像是棕櫚糖系列的糖、冰淇淋、禮盒蛋糕、黃金酥都很值得一嚐。如果喜歡吃西點的朋友，也可以選購鹽之花可頌或鬆餅粉DIY早餐，都是防疫在家的好選擇！

｜木匠手作-拉麵布丁、菜瓜布蛋糕處

圖片來源／木匠手作 粉絲專頁

喜歡吃特色甜品的朋友，防疫在家也能輕鬆宅配到府囉！木匠手作致力打造有趣好玩又好吃的甜品零食，每每推出新品都會在網上締造一波風潮。防疫在家悶得慌，那就訂購他們家的甜品宅配到家，讓你解嘴饞之餘還可以拍照發文分享給朋友！

圖片來源／木匠手作 官網

這款拉麵布丁看起來雖然是泡麵的外觀，可卻是以牛奶布丁為基底，再配上一條條布丁製成的麵條，所做成的創意甜品。為了打造更真實的感覺，還有荷包蛋軟糖跟焦糖醬油可以自己加工，讓你防疫在家好吃又好玩。

圖片來源／木匠手作 官網

咬下一口菜瓜布也能如此美味？你沒看錯，這正是木匠手作推出的另一款爆款，菜瓜布蛋糕。採用地瓜葉的綠色素與蜂蜜製成的海綿蛋糕，讓你吃出美味又安心健康。重點是外型跟菜瓜布實在太像了，防疫在家宅配零食甜品想製造話題，選它準沒錯！

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