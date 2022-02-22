幾歲送幾隻蝦、雞翅！8家最澎湃「3月壽星優惠」當月也適用　馬辣還有鮑魚吃到飽

3月壽星即刻就能超前部署！隨著餐飲開放內用，各大生日優惠都陸續回歸，今天為大家盤點8大人氣品牌最浮誇好康，幾歲送幾隻鮮蝦、澎湃雞翅山乃至鮑魚、頂級神仙牛吃到飽統統都有，大部分餐廳不限當日十分彈性，趕快揪團慶生去。

薄多義「幾歲送幾隻雞翅」

圖／薄多義義式手工披薩臉書專頁

全台最火爆的薄多義雞翅禮去年11月正式復活，3月的訂位也已搶先開放，只要加入會員、免費領取「雞翅生日禮會員訂位券」，即可可致電門市預訂，完成訂位後在用餐當日核銷票券，即可兌換幾歲送幾隻雞翅。

提醒大家預約最晚必須提前三天以上，不含生日或用餐當日，每桌限兌換一份生日禮，需要出示「當日壽星」身分證件核對，每店僅限一天15組，剩餘組數依照門市人員告知為主。生日活動限四人（含）以上同行，每人低消300元，若7歲(含)以下兒童可免低消，但當桌消費仍需滿1200元（不含服務費），活動不與其他優惠併用。

陽光皇后：壽星雞翅山

圖／陽光皇后提供

另一近年躍起的雞翅山為陽光皇后優惠，目前在北中南各有分店，「當日」壽星享幾歲就送幾隻雞翅，而當月壽星則有上限為40隻的對應歲數雞翅禮。活動提前三天以上電話預約、符合四人或以上人數同行內用且每人低消300元，屆時到店用餐即可享最狂炸雞翅。

瓦法奇朵：幾歲送幾隻鮮蝦

圖／編輯攝

位於台北車站的餐廳「瓦法奇朵」當月壽星「幾歲送幾隻蝦」好康為內行饕客才懂的優惠，只要提前一日預約用餐、消費滿額898元，即享一位當月壽星「幾歲送幾隻蝦」好康，兩位壽星則符合1796元門檻即可得到雙倍鮮蝦，以此類推，不限當日超佛心。

鼎盛十里：幾歲生日送幾隻蝦

圖／鼎盛十里提供

鼎盛十里「幾歲就送幾隻蝦」為常年壽星活動，當月壽星提前一天事先訂位、消費滿千即可參加活動，憑壽星歲數兌換免費蝦子，吃到痛風都甘願。提醒大家壽星必須出示身分證、優惠無法併用。

玉豆腐：幾歲送幾隻鮮蝦

圖／玉豆腐-韓式料理臉書專頁

高雄限定的韓式料理「玉豆腐」共有5家分店，只要內用預約提前至少兩天以上訂位、四人同行且每人達250元低消，即可享爆量鮮蝦。活動活動開放生日當日與生日前後推算7天的壽星使用，訂位時記得提前告知歲數，錯過區間的當月壽星也可獲得90元以內飲品一杯。

馬辣集團3品牌：鮑魚、美國神仙牛免費升級吃到飽

圖／馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋 粉絲俱樂部、新馬辣經典麻辣鍋 粉絲俱樂部

馬辣集團旗下3大吃到飽品牌壽星活動已公開，3月壽星只要提前一日訂位、主動告知參與生日優惠，當月壽星憑本人證件及完成打卡，馬辣即可免費升級「九孔鮑魚吃到飽」，新馬辣和新馬辣Plus+則有「美國Prime神仙牛」無限吃，讓火鍋饗宴大進階。

延伸閱讀：

．台北寒舍艾美「Buffet吃到飽」激省吃法！探索廚房買一送一、龍蝦無限吃必衝

．228連假「4大超商優惠」咖啡買1送1搶先看！加碼7-11滿額85折抽鑽戒、全家1元喝