台北寒舍艾美「Buffet吃到飽」激省吃法！探索廚房買一送一、龍蝦無限吃必衝

台北Buffet控專屬省錢攻略報你知！台北寒舍艾美飯店內的自助餐廳「探索廚房」即將於2/21起推出限定活動，截至3/31凡享用平日下午餐即享「兩人同行一人免費」的好康，還能免費升級龍蝦料理無限吃，小資族最划算吃法別錯過。

探索廚房供應新鮮海鮮。圖／台北寒舍艾美酒店臉書專頁

台北寒舍艾美「探索廚房」主打嚴選每日新鮮食材推出異國佳餚，設有炭烤區、中西熱食區、日式料理區、炸物及現煎區、蒸煮區、沙拉及冷菜區、窯烤披薩區、甜點區及飲品區，為饕客的聚餐亮點。而為回饋粉絲，探索廚房2/21至3/31特別打造「饕友1+1」促銷，活動期間每週一至週五15:00-17:00到店享用下午餐期，即享買一送一優惠，每人原價1419元，只要774元吃得到，另有2021年旅展餐券可2張抵用三人。

探索廚房供應新鮮海鮮。圖／台北寒舍艾美酒店臉書專頁 探索廚房「饕友1+1」兩人同行現省1290元。圖／台北寒舍艾美酒店臉書專頁

值得一提的是，除了牛排、現切生魚片、海鮮等必吃，探索廚房也不加價升級清蒸龍蝦，每日下午餐可不限量開吃，午晚餐則每成人供應一份，代表買一送一的下午餐時段就能無限爽嗑龍蝦，揪團手刀訂位、3月底前開吃準沒錯。而若想體驗極致吃法，2/24起海鮮控也能選擇每週四午晚餐造訪，獨享一週一次的「龍蝦狂饗日菜單」，大啖泰式涼拌蟹肉龍蝦鉗沙拉、龍蝦花壽司、龍蝦鮭魚卵丼、龍蝦鉗味噌湯、龍蝦天婦羅、酒釀乾燒波士頓龍蝦、松露龍蝦海鮮披薩。

寒舍食譜帶著「暢饗米其林2.0」回歸。圖／台北寒舍艾美提供

此外，飯店二樓的「寒舍食譜」則於平日午餐時段新推「暢饗米其林2.0」粵式美食吃到飽，主打36款美食吃到飽，經典粵菜、廣式燒味及招牌港點統統適用，包含燒臘三拼、XO醬乾炒蘿蔔糕、滑蛋炒蝦球、潮汕牛腩湯、臘味煲仔飯、和牛潤腸粉、芝麻流沙煎堆等，每人999元+10%，每週一至五限定。

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