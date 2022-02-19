快訊

影／疫情趨緩民眾安心就會出來選？陳時中微點頭這樣說

寒流猛襲下午起急凍 最冷低溫9度、中部以北防大雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

千葉火鍋「大湖草莓吃到飽」不加價免費吃！限時5天最划算吃法　加碼草莓炸豆腐、草莓奶酪

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／千葉火鍋提供
圖／千葉火鍋提供

草莓控號外！連鎖吃到飽品牌千葉火鍋快閃推出草莓季，即日起至2/28為止，每週假日凡到全台門市用餐，即可免費升級大湖草莓山，除了即有生鮮、火鍋、炸物、飲料、冰品等美味，不加價再享草莓吃到飽，限時5天吃個過癮。

圖／千葉餐飲集團提供
圖／千葉餐飲集團提供
圖／千葉火鍋提供
圖／千葉火鍋提供

千葉火鍋憑無限供應的豐盛食材，肉品、蔬菜、料理區等統統自助無限供應，成為許多饕客心目中的高CP值火鍋吃到飽。而品牌趁著2月假日再進階，選擇2/19、2/20、2/26、2/27、2/28推出5日專屬好康，活動當天凡至門市現場內用消費，即可大啖產地直送的新鮮草莓任吃，讓大家228連假也能同享最划算的夢幻饗宴。

圖／千葉火鍋提供
圖／千葉火鍋提供

此外，位於豐原的千葉火鍋獨家加碼一系列草莓甜點及創意吃法，包含草莓炸豆腐、草莓奶酪，超適合台中人就近大快朵頤。需要注意的是，由於草莓易受氣候影響採收狀況，若進貨品質不佳將視情況暫停或取消，實際狀況依現場供應為準。

延伸閱讀：

好市多新推「泰奶冰沙、哈密瓜霜淇淋」銅板價超大杯　嘗鮮避雷吃法報你知

晶華柏麗廳「Buffet吃到飽」買一送一連3週！加碼8大美食外帶5折吃開賣時段請收

錢都「吉哆火鍋吃到飽」免費升級聯名台味！金峰滷肉飯、魏姐包心粉圓8大人氣美食任吃

吃到飽 草莓季 火鍋

相關新聞

千葉火鍋「大湖草莓吃到飽」不加價免費吃！限時5天最划算吃法　加碼草莓炸豆腐、草莓奶酪

草莓控號外！連鎖吃到飽品牌千葉火鍋快閃推出草莓季，即日起至2/28為止，每週假日凡到全台門市用餐，即可免費升級大湖草莓山，除了即有生鮮、火鍋、炸物、飲料、冰品等美味，不加價再享草莓吃到飽，限時5天吃個

身分證有1、6、8　串炸吃到飽「4人同行1人免費」！台南三井Outlet買1送1美食優惠

隨著台南三井Outlet開幕在即，慕里諾餐飲集團旗下的「伊勢路 勝勢豬排」與北海道「Suage湯咖哩」也將首度南下，雙雙...

套餐58折、咔啦脆雞1元！「肯德基」新優惠 只有10天

1元也能吃好料！「肯德基」自2月19日起，限時10天推出「新春開運優惠券」，針對預定快取推出5款指定商品「買1送1」的優...

哈根達斯半價、咖哩買1送1！台南「三井Outlet」21家美食品牌、優惠整理懶人包

倍受外界期待的「台南三井outlet」將於2月25日正式開幕，並已於近日展開試營運。除了有眾多國際名品進駐外，台南三井o...

桃園中壢隱藏版「百元小火鍋」CP值超高　銷魂滷肉飯、冰品飲料免費吃到飽

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲 桃園中壢美食「丑霸臭臭鍋」，CP值超高的小火鍋專賣店，鍋物只要110元起，店內有冰淇淋、飲品和滷肉飯免費吃！最威猛的是他們家的滷肉飯～有滿滿的肥肉的滷肉飯非常好吃

COLD STONE櫻花系冰淇淋粉嫩登場　連續7天買一送一

邊吃冰淇淋邊賞櫻！COLD STONE酷聖石推出夢幻粉嫩的櫻花系冰淇淋，在2/18-2/20可享「第二杯50元」優惠、2/22-2/28則是「買一送一」快閃優惠活動，迎接櫻花粉紅風暴，冰淇淋控快揪好友吃起來！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。