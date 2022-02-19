千葉火鍋「大湖草莓吃到飽」不加價免費吃！限時5天最划算吃法　加碼草莓炸豆腐、草莓奶酪

草莓控號外！連鎖吃到飽品牌千葉火鍋快閃推出草莓季，即日起至2/28為止，每週假日凡到全台門市用餐，即可免費升級大湖草莓山，除了即有生鮮、火鍋、炸物、飲料、冰品等美味，不加價再享草莓吃到飽，限時5天吃個過癮。

圖／千葉餐飲集團提供 圖／千葉火鍋提供

千葉火鍋憑無限供應的豐盛食材，肉品、蔬菜、料理區等統統自助無限供應，成為許多饕客心目中的高CP值火鍋吃到飽。而品牌趁著2月假日再進階，選擇2/19、2/20、2/26、2/27、2/28推出5日專屬好康，活動當天凡至門市現場內用消費，即可大啖產地直送的新鮮草莓任吃，讓大家228連假也能同享最划算的夢幻饗宴。

圖／千葉火鍋提供

此外，位於豐原的千葉火鍋獨家加碼一系列草莓甜點及創意吃法，包含草莓炸豆腐、草莓奶酪，超適合台中人就近大快朵頤。需要注意的是，由於草莓易受氣候影響採收狀況，若進貨品質不佳將視情況暫停或取消，實際狀況依現場供應為準。

延伸閱讀：

．好市多新推「泰奶冰沙、哈密瓜霜淇淋」銅板價超大杯 嘗鮮避雷吃法報你知

．晶華柏麗廳「Buffet吃到飽」買一送一連3週！加碼8大美食外帶5折吃開賣時段請收

．錢都「吉哆火鍋吃到飽」免費升級聯名台味！金峰滷肉飯、魏姐包心粉圓8大人氣美食任吃