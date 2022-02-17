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COLD STONE櫻花系冰淇淋粉嫩登場 連續7天買一送一
邊吃冰淇淋邊賞櫻！COLD STONE酷聖石推出夢幻粉嫩的櫻花系冰淇淋，在2/18-2/20可享「第二杯50元」優惠、2/22-2/28則是「買一送一」快閃優惠活動，迎接櫻花粉紅風暴，冰淇淋控快揪好友吃起來！
COLD STONE這回推出的「春櫻莓戀」以草莓冰淇淋作為基底，用櫻花+草莓的搭配，插上一塊「櫻花達克瓦茲」及粉櫻脆餅；「粉戀QQ」則以酸甜的綜合莓果雪貝作為基底，並且搭配覆盆莓、寒天晶球增添口感，更同步推出了櫻花粉研製的「粉櫻脆餅」、「粉櫻甜筒」。
「歡慶新品」活動自2/18-2/20，至COLD STONE各門市購買中杯以上冰淇淋，可享同size冰淇淋第二杯50元；「PEACE&LOVE幸福日」活動自2/22~2/28，至COLD STONE各門市任選2杯大杯冰淇淋，其中一杯酷聖石招待，皆不含脆餅、桶裝，以價低者為贈送品。快揪閨蜜、揪好友一起吃兩杯。
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