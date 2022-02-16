「辣杯杯」新貨預購又秒殺了！麻辣鴨血豆腐＋香蕉刀削麵必吃，再享免運優惠

由主持天后陶晶瑩與老公演員李李仁共同創立的「辣杯杯」餐飲品牌，日前才剛推出新貨預購「經典麻辣鴨血豆腐送年糕」活動，開賣不到1小時又秒殺缺貨了，不過小編親自測試還有「買麻辣鴨血豆腐送香蕉刀削麵」組合，還沒嚐鮮的民眾快手刀預購了！

圖／辣杯杯臉書粉專

圖／辣杯杯臉書粉專

「辣杯杯」是由知名藝人陶晶瑩與李李仁一手創立的麻辣餐飲品牌，招牌為麻辣鴨血豆腐湯底，首間店先前更於台北新光三越南西店三館B1開幕，主打各種麻辣燙料理，包含辣杯杯、海陸杯、多肉杯和環島串串杯等口味，還可以搭配自製研發的Q彈香蕉刀削麵，除先前開幕稍微混亂造成部分抱怨聲浪外，多數嚐鮮的網友都給正面評價。日前更因實體店面「太夯」而公開新職缺。

圖／辣杯杯臉書粉專

圖／辣杯杯臉書粉專

不僅如此，辣杯杯線上電商官網更販售各種麻辣湯底與點心，每次開設新的預購即秒殺而缺貨，不少網友紛紛敲碗陶晶瑩能進貨更多產品供購買，截至2月16日前仍能預購的為「買麻辣鴨血豆腐送香蕉刀削麵」組合，且滿798即可享有免運費喔。

圖／辣杯杯臉書粉專

辣杯杯的麻辣湯底是由朝天椒、八角、草果、胡椒、荳蔻等數十種辛香料炒製熬煮而成，號稱香辣濃郁且不膩口，豆腐則嚴選非基因改造豆腐，口感綿密與湯汁繃發出必吃的滋味，而鴨血保證不參雜其他禽血，口感滑嫩好入口。若官網目前預購不到，可直接前往台北新光三越南西店三館B1排隊嚐鮮喔。

辣杯杯

地址：台北市中山區南京西路15號（位於台北新光三越南西店三館B1）

營業時間：週日至週四上午11:00 – 下午9:30；週五至週六上午11:00 – 下午10:00

官網：https://www.laacupcup.com

辣杯杯也販售各種「刷嘴」的麻辣點心。 圖／辣杯杯臉書粉專

圖／辣杯杯臉書粉專

延伸閱讀：

．「TGI FRIDAYS」限時「沙朗牛排」買1送1快衝！11家限定店一次看，外帶也適用

．元宵節湯圓吃起來！「桂冠」12款包餡湯圓一次看，線上扭蛋機再抽10000元圓夢金