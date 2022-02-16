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台南安平最夯「文章牛肉湯」東區展新店！2／19開幕鄰近南紡夢時代

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／文章牛肉湯臉書專頁
圖／文章牛肉湯臉書專頁

想吃「文章牛肉湯」免跑台南安平了！美食之都台南代表性美食之一莫過於牛肉湯，而「文章牛肉湯」一直是觀光客及饕客到安平旅遊的朝聖必吃老店，如今文章牛肉湯宣佈即將插旗東區東寧路，新店預訂2/19開幕，讓粉絲興奮之餘，也有人擔憂塞車狀況再加劇。

圖／文章牛肉湯臉書專頁
圖／文章牛肉湯臉書專頁

「文章牛肉湯」主打現宰溫體牛及濃郁香甜大骨湯，除了安平兩家店面，此次正式進駐東區449號，位置鄰近南紡夢時代，同一區7分鐘步程則另有「億哥牛肉湯」，讓牛肉湯戰區再升級。文章牛肉湯於官方臉書分享，店內用餐空間也更為升級、粉絲不用擔心排隊，車則可停在南紡的停車場，便利度更高，2/19正式營運。

消息公開後，許多人表示位置就在家附近，鐵粉驚喜不必再跑遠品嚐、「下次夜唱完可以吃這家了」，更有人敲碗期盼到高雄、台中展店。但也有網友反映：「我只想到以後更塞車…」、「好扯、東寧路真的會塞爆」。

文章牛肉湯 東寧旗艦店
地點：臺南市東區東寧路449號

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