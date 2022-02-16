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加開場次快跟上！高雄「2022台灣燈會」最狂1500台無人機夜空秀加碼3天

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖左／高雄市政府文化局、圖／讀者提供
圖左／高雄市政府文化局、圖／讀者提供

想看還來得及！高雄「2022台灣燈會」日前出動1500台無人機打造最狂空中展演，3D虎爺、小戴揮拍、巨大鯨魚等令人驚呼連連，2/10首演起好評不斷，原訂場次只到2/19，最新宣佈加碼3天，讓更多人都能跟上超狂無人機夜空秀。

圖／高雄市政府文化局
圖／高雄市政府文化局

「2022台灣燈會」規劃雙主燈區，除了愛河灣的璀璨燈海，衛武營中央燈區也於元宵正式點燈。而昨（15）官方也正式公告，備受喜愛的無人機展演將加開2/25至2/27場次，代表加上表定的演出共有2/18、2/19、2/25、2/26、2/27等著大家親臨現場一睹絕佳風采，5大場次每晚21:45上演，但會依風速現況稍微延後或因天氣取消。

圖／編輯攝
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圖／讀者提供
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此次演出最吸睛的亮點有伴隨威武吼叫聲的「3D建模虎爺」、象徵台灣躍起的鯨魚、飛機與國旗愛心、小戴跳殺身影、放大版高雄券、試飛時成為話題的地球等，若想捕捉無人機秀的最美角度，建議可至高雄流行音樂中心礁群、海豚步道及鯨魚堤岸觀賞，而真愛碼頭輕軌站前廣場、舊鐵橋、音浪塔前方、海風廣場及鯨魚堤岸停車場雖視野略為遮蔽，但人煙較稀少，到遠處海音觀賞區、駁二觀賞區也是隱藏版為止可以看得更過癮。

圖／讀者提供
圖／讀者提供

圖／編輯攝
圖／編輯攝

2022台灣燈會在高雄

無人機展演場次：2/18、2/19、2/25、2/26、2/27 21:45
交通：展演期間愛河灣實施交通管制，建議可搭乘輕軌或至燈會官網查詢「轉乘停車場」。

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