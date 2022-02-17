錢都「吉哆火鍋吃到飽」免費升級聯名台味！金峰滷肉飯、魏姐包心粉圓8大人氣美食任吃

錢都餐飲旗下火鍋吃到飽品牌「吉哆火鍋百匯」每回推出不同風味的美食節，除了即有的食材，每檔期還能免費升級限定聯名風味。繼上一波泰式活動好評落幕，吉哆最新打造長達7個月的「台味美食節」，首波2/18開跑，本土人氣「台灣塩酥雞」、宜蘭著名甜品「魏姐包心粉圓」、「金峰滷肉飯」、台南「義豐阿川冬瓜茶」統統進駐店面，在板橋一家店就能吃到全台美味超划算。

圖／吉哆火鍋百匯提供

吉哆「台味美食趴」分為三個階段，第一波2/18至4/30主打8大亮點，包含「台灣塩酥雞」招牌塩酥雞、炸魷魚等炸物齊上陣無限任取；台北平價小吃「金峰滷肉飯」在吧檯自取，搭配火鍋吃得更滿足；台菜餐廳「真心台菜」引進最經典菜色「魷魚螺肉蒜」，作為湯頭或配飯都療癒；新竹老字號「進益摃丸」也能輕鬆吃到。

圖／吉哆火鍋百匯提供

而甜品飲料方面，新增宜蘭必吃「魏姐包心粉圓」DIY區，讓大家可隨喜好搭配一碗飯後黑糖包心粉圓及配料；冰品則有台南老店「黃火木舊台味冰店」的凍凍果冰條，台南「義豐阿川冬瓜茶」也能一杯接一杯。

圖／吉哆火鍋百匯提供

此外，現場也設有專屬台味餐車，提供花生粉豬血糕及刈包，沾醬則附上北中南最夯醬料，基隆「丸進辣椒醬（馬露醬）」、台中「東泉辣椒醬」、雲林北港「花生辣椒醬」自由任選，調配出最心儀的味道。而店內也化身懷舊電影廳，讓視味覺一併搭上復古時光機，後續檔期5/1至6/30、7/1至8/31將帶著新美食繼續升級。

圖／吉哆火鍋百匯提供

吉哆火鍋百匯

地址：新北市板橋區文化路二段181號

圖／吉哆火鍋百匯提供

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