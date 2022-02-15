麥當勞隱藏版「30元漢堡」內行人才懂！免用優惠券便宜開吃牛肉堡
麥粉們出列！麥當勞日前帶著虎年優惠券重磅回歸，買一送一、加一元多一件一掃漲價陰霾，吸引饕客把握機會吃一波。而其實品牌還有款隱藏版品項，不必特別搭配促銷即可用30元入手，是許多內行人才懂的漢堡，還得掌握點餐話術訣竅才能順利吃到呢！
日前有網友在臉書社團提及，自己多次到麥當勞單點隱藏版漢堡，卻因店員聽不懂而困擾的點餐經驗，讓許多人震驚原來麥當勞也有30元的便宜漢堡。這款漢堡為少了起司版本的吉事漢堡，實際也有出現在麥當勞官網，標榜嚴選100％純牛肉，搭配鹽和胡椒調味，為香濃的經典滋味，一顆30元十分划算。
隨著貼文曝光，許多內行粉絲都分享偏好這款純粹又平價的味道，並同步釣出其他同道中人指點點購方法，表示只要說「30元漢堡」或「普通漢堡」即可成功，未來早餐或單純想解饞時，又多了一款銅板價牛肉堡能品嘗。
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