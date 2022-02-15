麥當勞隱藏版「30元漢堡」內行人才懂！免用優惠券便宜開吃牛肉堡

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
麥當勞店面、餐點示意圖。圖／編輯攝、麥當勞官網、品牌提供
麥當勞店面、餐點示意圖。圖／編輯攝、麥當勞官網、品牌提供

麥粉們出列！麥當勞日前帶著虎年優惠券重磅回歸，買一送一、加一元多一件一掃漲價陰霾，吸引饕客把握機會吃一波。而其實品牌還有款隱藏版品項，不必特別搭配促銷即可用30元入手，是許多內行人才懂的漢堡，還得掌握點餐話術訣竅才能順利吃到呢！

圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

日前有網友在臉書社團提及，自己多次到麥當勞單點隱藏版漢堡，卻因店員聽不懂而困擾的點餐經驗，讓許多人震驚原來麥當勞也有30元的便宜漢堡。這款漢堡為少了起司版本的吉事漢堡，實際也有出現在麥當勞官網，標榜嚴選100％純牛肉，搭配鹽和胡椒調味，為香濃的經典滋味，一顆30元十分划算。

隨著貼文曝光，許多內行粉絲都分享偏好這款純粹又平價的味道，並同步釣出其他同道中人指點點購方法，表示只要說「30元漢堡」或「普通漢堡」即可成功，未來早餐或單純想解饞時，又多了一款銅板價牛肉堡能品嘗。

延伸閱讀：

連14天CoCo「珍奶買1送1」優惠碼請收！另有櫻花手搖第2杯「現折70元」

想吃請趁早排隊！高雄最夯古早味「芋頭麻糬」超大顆只要25元

漢堡 麥當勞

相關新聞

獨家「蝦醬米糕」！網美級泰式NARA Thai Cuisine插旗台南三井

來自泰國的泰式料理餐廳「NARA Thai Cuisine」，繼2017年登台以來，將於2月19日正式南下，於即將開幕的...

麥當勞隱藏版「30元漢堡」內行人才懂！免用優惠券便宜開吃牛肉堡

麥粉們出列！麥當勞日前帶著虎年優惠券重磅回歸，買一送一、加一元多一件一掃漲價陰霾，吸引饕客把握機會吃一波。而其實品牌還有款隱藏版品項，不必特別搭配促銷即可用30元入手，是許多內行人才懂的漢堡，還得掌握

「TGI FRIDAYS」限時「沙朗牛排」買1送1快衝！11家限定店一次看，外帶也適用

知名美式牛排品牌「TGI FRIDAYS」推出回饋粉絲活動囉，只要即日起每週五出示優惠畫面，馬上享有「沙朗牛排買1送1」優惠，快揪團一起吃起來。

星巴克2022櫻花新品明上市！消費滿額限量送「春櫻對杯組」、可可綿雲瑪奇朵回歸

正是乍暖還寒的初春季節，星巴克明(2月16日)起將有系列春季櫻花新品上市，包括全門市回歸去年大受歡迎的綿雲系列飲品，並全...

蚵仔+蝦猴酥！必勝客「蚵仔煎比薩」再度挑戰義大利

必勝客再度挑戰義大利人的極限！多次發揮創意、跌破眾人眼鏡的必勝客「Hot台味」系列，此次升級推出「逗陣Hot台味」，首款...

小黃卡發威！疫苗滿3劑 美福牛排館沙拉吧買二送一

為鼓勵全民自我防護不停歇，踴躍接種第三劑疫苗，更安心用餐，美福乾式熟成牛排館（Fresh & Aged Italian ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。