「TGI FRIDAYS」限時「沙朗牛排」買1送1快衝！11家限定店一次看，外帶也適用
知名美式牛排品牌「TGI FRIDAYS」推出回饋粉絲活動囉，只要即日起每週五出示優惠畫面，馬上享有「沙朗牛排買1送1」優惠，快揪團一起吃起來。
TGI FRIDAYS時常搭配節慶或特定時段推出優惠活動，為了回饋廣大的台灣消費者，一次推出限定全台11家店的沙朗牛排買1送1活動，包含信義、美麗華、林森、環球、桃園、中壢、華泰、台茂、台中英才、台南新天地、高雄夢時代等餐廳，於即日起至3月25的每週五，當日出示臉書指定貼文的優惠畫面，就能大口爽吃半價牛排囉。
值得注意的是，由於是大量出餐的優惠活動，沙朗牛排一律不提供熟度選擇，皆為7分熟，且配餐為薯條與季節時蔬，每桌每次最多能買2送2，另外外帶也適用買1送1喔。工作家庭沒日沒夜的民眾快撥冗放鬆吃一波吧。
臉書：https://www.facebook.com/tgifridaystaiwan
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