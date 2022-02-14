加1元升等湖景房！桃園「最美環湖飯店」下殺3折免千元，加碼福華3大吃到飽餐廳買1送1

情人節、親子旅遊行程為大家準備好了！福華飯店集團旗下3家星級飯店推出限時優惠，其中坐擁環山面湖美景的「石門水庫福華渡假飯店」只要1元即可升等無敵視野的湖景房，一人免千元即可悠哉入住，午餐還加碼任選品項買一送一；而台北福華吃到飽餐廳也有亦有買一送一，大人帶小孩直接免費，划算好康要把握。

石門水庫福華渡假飯店 - 最新住房專案

圖／石門福華提供

位於桃園龍潭的石門福華打造「饗．渡假趣」住房專案，即日起至3/31每週日至週四凡入住雅緻雙人房，兩人成行1999元附2客早餐，也可自由使用休閒館設施，惟2/27星期日不適用。而新促銷最大亮點莫過於加1元可升等湖景房，在房內即可坐享日出、夕陽及湖光山色，每人1000元入住相當於下殺3折，每日限量10間。

石門水庫福華渡假飯店 - HOVII KITCHEN

圖／石門福華提供

而石門福華旗下HOVII KITCHEN餐廳也推出午間獨享餐，截至3/31每日11:30至14:00期間可享餐點買一送一，不限同品項，但以價高者計算，每日限量10組。美食選項包含人氣紅燒牛肉麵、剝皮辣椒義大利麵、泰式椒麻雞飯、蝦仁蛋炒飯、叻沙海鮮湯麵，以兩份剝皮辣椒義大利麵為例，最低每人132元即可大快朵頤。

台北福華大飯店－Buffet彩虹座

圖／福華大飯店官網

台北福華大飯店館內五星級Buffet「彩虹座」推出親子同行買一送一優惠，截至2/25每週一至週五到店用餐，每名成人都可攜帶一位6至12歲兒童「免費吃」，在挑高的舒適環境下爽嗑異國美饌，最高現省600元。

台北福華大飯店－港式珍珠坊

圖／福華大飯店官網

台北福華大飯店二樓的「珍珠坊」主打正宗港式飲茶及粵菜，即日起至2/24每週一至週四午餐及晚餐，每位成人點用「粵菜港點任您選」吃到飽專案，即可攜一名6至12歲之兒童免費用餐，豐盛開吃70道港點。提醒大家台北福華兩家餐廳的兒童服務費另計、早餐時段不參與活動，優惠無法併用。

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