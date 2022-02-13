快訊

曾去苗栗外婆家！林口3外孫女確診 國中小停課14天

南投丹大林道「一天摔7台」 人車驚悚墜谷畫面曝光

夢幻級「草莓粉紅漢堡」少女心爆發！蕃茄村3款新品情人節開賣

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／蕃茄村提供
圖／蕃茄村提供

誰說草莓季只能吃冰和甜點！連鎖早午餐品牌「蕃茄村」配合西洋情人節最新打造超粉嫩新品，不僅將當季草莓入餡，粉色漢堡皮更應景地讓人被粉紅泡泡包圍，夾入豬排的鹹食款或蔬果清爽款都有，2/14起限定開賣一個月。

圖／蕃茄村提供
圖／蕃茄村提供

「蕃茄村」此次一口氣推出3款草莓主題新品，其中搶眼吸睛的粉色漢堡採用甜菜根汁製成本體，「莓好戀愛豬豬粉紅堡」以黑胡椒豬排坐鎮，夾入切片草莓、芒果沙拉醬及生菜，完美比例組合吃起來毫無負擔，每個69元；「莓好戀愛輕盈粉紅堡」則夾滿草莓、鳳梨片，同樣佐以芒果沙拉醬及生菜，每口清爽又健康，55元即可無痛入手。

圖／蕃茄村提供
圖／蕃茄村提供

此外，草莓控也有「莓法忘記你幸福奶茶」，強調新鮮草莓直接混入草莓奶茶中，一杯45元每口都吃得到草莓本尊，粉色視覺亦值得打卡。三款品項2/14起於全台66家門市情人節同步開賣，預計截至3/14，採限量販售、售完為止。

圖／蕃茄村提供
圖／蕃茄村提供

延伸閱讀：

「咖啡買一送一」8家情人節優惠！7-11、全家超商爽喝兩杯，星巴克加碼88折&送櫻花杯

連14天CoCo「珍奶買1送1」優惠碼請收！另有櫻花手搖第2杯「現折70元」、小圓瓶超吸睛

漢堡 草莓季

相關新聞

招牌美麗醬＋4款麵食！楊佑寧家族「元鍋」即食組開賣

由藝人楊佑寧的父親掌廚、創立自1996年的「元鍋」，本季將店內的招牌美麗醬與麵食料理，化身成為即食麵，還有同步推出私房台...

鮮奶茶＆珍奶買1送1、GODIVA禮盒免費送！ 2022情人節甜蜜限定「手搖飲料&甜點」整理包

迎接2022西洋情人節，推薦給擁有甜蜜情人或好夥伴們分享小小幸福感，下面幾家輕易可入手的手搖飲料或甜蜜點心，最適合與另一半、親友們分享，在忙碌工作、戒備疫情的生活中，也趁機犒賞一下自己吧。

夢幻級「草莓粉紅漢堡」少女心爆發！蕃茄村3款新品情人節開賣

誰說草莓季只能吃冰和甜點！連鎖早午餐品牌「蕃茄村」配合西洋情人節最新打造超粉嫩新品，不僅將當季草莓入餡，粉色漢堡皮更應景地讓人被粉紅泡泡包圍，夾入豬排的鹹食款或蔬果清爽款都有，2/14起限定開賣一個月

李登輝的夢想！台灣和牛「源興牛」上桌　源牛餐廳開幕

已故前總統李登輝晚年的一大遺願，就是讓台灣有自己的和牛。歷經4年的醞釀，由李登輝所成立的源興居生技股份有限公司推出台灣本...

元宵節湯圓吃起來！「桂冠」12款包餡湯圓一次看，線上扭蛋機再抽10000元圓夢金

農曆年之後緊接著就是令人期待的「元宵節」了，元宵節吃湯圓一起祈福新年能圓夢，知名食品品牌「桂冠」特地推出「天燈祈願扭蛋機」，只要線上寫下祈願小語並完成貼文指定任務即有機會獲得「10000元」圓夢金。另外小編也特地整理桂冠12款包餡或裹粉湯圓，快來選擇你喜愛的湯圓手刀買起來吧！

漢堡、點心通通買1送1！漢堡王「54款優惠券」新出爐

開春用餐不忘省荷包！漢堡王全新推出開工優惠券，內含漢堡買1送1、點心買1送1、第2份半價、個人超省餐、早餐優惠等7大類折...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。