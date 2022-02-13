夢幻級「草莓粉紅漢堡」少女心爆發！蕃茄村3款新品情人節開賣
誰說草莓季只能吃冰和甜點！連鎖早午餐品牌「蕃茄村」配合西洋情人節最新打造超粉嫩新品，不僅將當季草莓入餡，粉色漢堡皮更應景地讓人被粉紅泡泡包圍，夾入豬排的鹹食款或蔬果清爽款都有，2/14起限定開賣一個月。
「蕃茄村」此次一口氣推出3款草莓主題新品，其中搶眼吸睛的粉色漢堡採用甜菜根汁製成本體，「莓好戀愛豬豬粉紅堡」以黑胡椒豬排坐鎮，夾入切片草莓、芒果沙拉醬及生菜，完美比例組合吃起來毫無負擔，每個69元；「莓好戀愛輕盈粉紅堡」則夾滿草莓、鳳梨片，同樣佐以芒果沙拉醬及生菜，每口清爽又健康，55元即可無痛入手。
此外，草莓控也有「莓法忘記你幸福奶茶」，強調新鮮草莓直接混入草莓奶茶中，一杯45元每口都吃得到草莓本尊，粉色視覺亦值得打卡。三款品項2/14起於全台66家門市情人節同步開賣，預計截至3/14，採限量販售、售完為止。
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