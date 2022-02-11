莓好組合、告白杯套、甜甜圈買6送3！ 2022情人節甜蜜限定「手搖飲料&甜點」整理包

迎接2022西洋情人節，推薦給擁有甜蜜情人或好夥伴們分享小小幸福感，下面幾家輕易可入手的手搖飲料或甜蜜點心，最適合與另一半、親友們分享，在忙碌工作、戒備疫情的生活中，也趁機好好犒賞一下自己吧。

GODIVA 情人節限定心動禮盒

GODIVA推出的2022限量情人節巧克力禮盒，滿滿愛心設計搭配傾心創造的全新限定巧克力口味，即日起至2月14日，單筆消費內含情人節限定禮盒滿1,799元，可獲贈「情人節限定散裝巧克力3顆裝禮盒」。

滿滿愛心的禮盒設計，集所有浪漫情愫於一盒。圖／GODIVA提供

Mister Donut 愛心甜甜圈買6送3

Mister Donut今年以戀愛氛圍為發想，推出2款全新的「愛心造型甜甜圈」與3款情人節限定的「可可蛋糕圈」，自2月11日至2月15日期間，任選9個甜甜圈或點心，並含1款情人節限定產品，可享其中3個免費的優惠，等於買6送3！

Mister Donut針對情人節推出2款「愛心造型甜甜圈」與3款「可可蛋糕圈」。圖／Mister Donut提供

大苑子 莓好組合

一人一杯大苑子一起甜蜜度過吧！大苑子APP Juicy Store商城在2月13日推出浪漫的「莓好組合」，2月14日當天只要和最心愛的人一人一杯共度浪漫，完成商品券核銷，就可再獲得大苑子莓好時光(M)第二杯半價優惠券！更幸福的是，情人節當日購買任一口味的許慶良鮮奶酪，還可以拿到限量推出的愛心奶酪杯。

大苑子APP在情人節前夕推出「莓好飲品浪漫組合」優惠。圖／大苑子提供

不要對我尖叫 情人節玫瑰系列飲

知名手搖飲品牌「不要對我尖叫」於2月10日強勢推出玫瑰系列飲品，一款「玫瑰紅茶歐蕾」酸甜感受入口滑順，一款為「玫瑰荔枝氣泡飲」，荔枝果香與淡淡香氣玫瑰凍。2022人節誠意加碼於02月21日全台門店舉辦“告白大作戰”活動！凡消費任一玫瑰系列商品，即可免費獲得“限量告白杯套”乙個，寫下最有特色的告白語錄，拍照上傳官網，還可參加抽獎喔！

情人節玫瑰系列。圖／不要對我尖叫提供

奎克咖啡 草莓恰恰恰

奎克咖啡《草莓恰恰恰》即日起至3月15日，特別推出「挑你的限定絕配」活動，任選兩份草莓季限定商品，享第二份半價；任選三份，享第三份免費。加碼祭出浪漫約會饗宴滿額，草莓甜點紅利點數免費兌換！

奎克咖啡推出「挑你的限定絕配」。圖／奎克咖啡提供

康青龍 好事成雙第2杯10元

情人節即將到來，康青龍祭出「好事成雙」快閃優惠，2月14至16日連續三天，APP會員凡購買「沁心金萱」一杯，第二杯加價購只要10元。

圖／康青龍提供

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